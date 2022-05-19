Примерно половина импортеров российского газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях

Около половины покупателей российского природного газа уже завели необходимые для этого специальные счета в Газпромбанке.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Это вынужденная мера, чтобы обеспечить сохранность нашей экспортной выручки, потому что действия некоторых стран приводят к рискам в отношении экспортной выручки», — подчеркнул Новак. По его словам, крупные компании «открыли, оплатили, готовы оплатить» поставки российского газа. «В ближайшие дни увидим окончательный список — кто оплатил газ в рублях и кто отказался от оплаты», — пояснил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, в соответствии с которым оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года за рубеж, должна осуществляться в рублях. Уполномоченным финансовым институтом назначен Газпромбанк, в котором иностранные покупатели должны открывать специальные рублевые и валютные счета типа «К». Покупатель платит за газ в валюте контракта, банк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому» — именно в этот момент обязательство по оплате считается выполненным.

От новой системы расчетов отказались Польша и Болгария, для них поставки российского газа прекратились.

Ранее «Эксперт» писал, что итальянская энергетическая компания Eni начала процедуру открытия счетов в российском Газпромбанке без изменения текущих контрактов.

На прошлой неделе стало известно, что Евросоюз намерен предложить импортерам российского газа решение, которое позволит избежать нарушения санкций и при этом удовлетворит требования России об оплате газа за рубли. По данным Bloomberg, Еврокомиссия подготовила новое руководство по платежам за российский газ, в котором указано, что компании могут открывать счета в евро или долларах в «Газпромбанке», как того требуют российские власти.