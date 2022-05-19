Продукция АО «Архбум» сертифицировала продукцию в соответствии с международными стандартами

Три филиала дочерней компании Архангельского ЦБК прошли сертификацию по международным стандартам качества.

АО «АРХБУМ» организовало сертификацию по международным стандартам качества для трех собственных промышленных площадок. Как подчеркнули в компании, наличие сертификации позволяет расширить сферу деятельности и каналы сбыта, укрепив доверие партнеров и потребителей.

Так, говорится в сообщении АО «Архбум», Истринская, Подольская и Ульяновская площадки прошли первый надзорный аудит системы менеджмента, который проводился органом по сертификации «Приоритет». По результатам аудита интегрированная система менеджмента (ИСМ) компании признана соответствующей требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества и ISO 22000 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Ранее эти сертификаты получила Воронежская площадка АО «АРХБУМ».

Филиалы компании также успешно прошли сертификацию по международному стандарту BRCGS Packaging Materials, который верифицирует факт производства упаковочных материалов, соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам для продовольственной и непродовольственной продукции.

Как отметили в отделе стандартизации и сертификации «АРХБУМ», все предприятия гофродивизиона также прошли надзорный аудит по сертификации цепи поставок FSC (Forest Stewardship Council®, Лесной попечительский совет, FSC-STD-40-004 V3-0), который проводился международной некоммерческой организацией Bureau Veritas Certification.

Ранее в головной компании Архангельском ЦБК заявили, что решение ряда иностранных сертификационных компаний о приостановке действия всех российских торговых сертификатов, является необоснованными недружественным. АЦБК намерен далее вести свою деятельность в строгом соответствии со стандартами, зарекомендовавшими себя на протяжении многих лет.

АО «АРХБУМ» - дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК». Основное бизнес-направление - гофроупаковка. В настоящее время клиентами компании являются крупнейшие предприятия пищевой, масложировой, мясоперерабатывающей, кондитерской отраслей и сельского хозяйства (ГК ЭФКО, Черкизово, Мираторг, РОСТ и др.).

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.