Рубль готов к штурму отметки «60»

Рубль ведет себя очень предсказуемо: несколько дней укрепления российской валюты сменяются непродолжительным периодом консолидации, после чего рост рубля возобновляется. Так случилось и сегодня: после четырех дней низковолатильного боковика рубль вновь пошел в гору, отыграв у доллара 2,4% стоимости. Торги закрылись по котировке 61,9 руб за доллар. Последний раз доллар стоил так дешево в январе 2020 года.

Не исключено, что завтра рубль в паре с долларом будет пробовать на прочность отметку 60, но «фактор пятницы» может не дать паре закрепиться ниже. Техническая поддержка по паре расположена в районе 58. При приближении к этой отметке спекулянты будут прикрывать «короткие» позиции, полностью или частично фиксируя прибыль.

Статья по теме: Примерно половина импортеров российского газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях

Сегодня рубль получил моральную поддержку от вице-премьера РФ Александра Новака, который сообщил, что половина покупателей российского газа из «недружественных стран» открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа рублями.

Аналитики отмечают также увеличение поставок российской нефти в азиатский регион.

Таким образом, валютная выручка не просто продолжит поступать в страну, но может еще и возрасти. Импорт же оживать пока не хочет, а у Банка России нет действенных методов для изъятия с рынка части валютной ликвидности. В таких условиях, если не произойдет политических потрясений, рубль будет продолжать укрепление до тех пор, пока не встанут с колен импортеры.

«С учетом того, что цены на сырье остаются высокими, укрепление рубля может продолжиться до 60 и, возможно, ниже до конца 2 квартала. Однако поскольку импорт, скорее всего, начнет восстанавливаться в 3 квартале, а ЦБ может ослабить контроль за движением капитала, рубль, вероятно, стабилизируется выше 70 за доллар в 4 квартале», — прогнозирует главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский.

В то же время Минэкономразвития считает, что уже в июне начнется тренд на снижение курса рубля. Правда, остается непонятным, на чем основаны такие предположения. Стоит также отметить, что прогнозы ведомства очень редко сбываются.

Российский рынок акций не нашел в себе сил для повторного штурма технического сопротивления 2450 пунктов по Индексу Мосбиржи. По итогам дня рублевый индикатор рынка потерял 0,6% стоимости. Во многом это было связано с укреплением курса рубля, что всегда негативно сказывается на акциях экспортеров, рублевая выручка которых за одну и ту же проданную тонну товара снижается с ростом рубля.

Лучше рынка сегодня выглядели акции банков, сильно падавшие ранее. Рост рубля и снижение инфляции повышает вероятность того, что в июне Банк России снизит ключевую ставку не менее чем на 2 процентных пункта. Это оживит рынок кредитования, а вместе с ним и повысит доходы банков.

Но покупка акций финансового сектора на среднесрочную перспективу — не лучшая идея. Недополученную прибыль в первом полугодии и санкционные потери банки будут восстанавливать очень долго.

Лидером сегодняшнего снижения стали расписки TCS Group (Группа «Тинькофф»). Инвесторы разочарованы тем, что банк «Тинькофф» представил очень куцую отчетность за первый квартал, не раскрыв основных финансовых показателей. Техническая картина по бумагам TCS Group позитивна: можно ожидать начала восходящего тренда в рамках реализации фигуры «двойное дно». Однако стоит помнить, что бумага малоликвидна, и волатильность ее высока.

Ожидаемо снизились акции «Газпромнефти» (-2,8%), излишне сильно выросшие за последние три дня. Фундаментальную привлекательность акций компании повысил сегодня ее глава Александр Дюков, заявивший, что «Газпромнефть» перенаправляет поставки нефти в Азию, в том числе с европейского рынка.

Его слова подтвердил Bloomberg, отметивший, что «Газпромнефть» и «Роснефть» увеличивают бронирование танкеров для поставки своей продукции в Азию.

Завтра, опять-таки из-за «фактора пятницы», движения рынка акций не обещают быть сильными — если только трейдеры не найдут новых драйверов.