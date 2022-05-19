С космодрома «Плесецк» запустили ракету «Союз-2.1а» с военным спутником

Российские космические войска осуществили с космодрома «Плесецк» в Архангельской области успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником в интересах Министерства обороны.

Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает «Интерфакс»

Уточняется, что ракета стартовала в 11:03 по Москве с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил; предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.

«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты космического назначения», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что в 11:06 ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

Ранее «Эксперт» писал, что на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур идет подготовка к предстоящему космическому пуску. В начале июня отсюда стартует грузовой «Прогресс МС-20». В настоящее время на «Востоке» идут предпусковые работы. Как сообщается на сайте «Роскосмоса», специалистами Космического центра «Южный» (филиал ЦЭНКИ) осуществляется подготовка стартового оборудования и транспортно-установочных агрегатов, идет проверка наземного оборудования подготовки ракеты-носителя, космического аппарата и систем телеметрических измерений. Также будут осуществлены работы по заполнению ресиверов сжатыми газами и приему компонентов ракетного топлива.