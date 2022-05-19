Сбербанк направил 25 млрд рублей от «зеленых бондов» на строительство солнечных электростанций

В Сбербанке рассказали, куда пошли средства, которые были привлечены в рамках выпуска «зеленых» облигаций в объеме 25 млрд рублей.

Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, все деньги были направлены на рефинансирование строительства восьми солнечных электростанций.

Речь идет о станции объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт; пяти станциях ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт, а также двух станциях ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт, уточняется в пресс-релизе.

«Объекты введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности», — указывается в сообщении банка.

В ноябре прошлого года Сбербанк разместил выпуск двухлетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 на 25 млрд рублей по ставке 8,8% годовых. В декабре председатель правления банка Герман Греф сообщал, что в 2022 году объем размещения «зеленых» облигаций планируется увеличить.

Сейчас в обращении находится 376 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 798,4 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

В декабре во главе со Сбербанком был создан национальный ESG-альянс, устав которого был утвержден в конце января. Отмечается, что аналогов альянсу нет мире — в то время как в других странах вопросами устойчивого развития занимаются отраслевые объединения, российская структура носит межотраслевой характер: в нее войдут и крупные индустриальные предприятия, такие как «Русал» и «Еврохим», и ретейлеры — в частности, X5 Group. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, на долю участников альянса приходится 10% ВВП России.