Систему для подъема грузов вертолетами с российской электроникой разработали в Москве

Московский производитель «Аэроэлектромаш» разработал грузоподъемную систему для многоцелевых и военных вертолетов на полностью отечественной электронной компонентной базе (ЭКБ). Экспериментальный образец новой конструкции презентуют на международной выставке «HeliRussia» 19 мая. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«На одном из московских предприятий авиационной промышленности создали грузоподъемную систему на полностью отечественной электронной компонентной базе. Разработка будет применяться на российских вертолетах МИ-38 и МИ-38Т. В перспективе она может заменить конструкцию, созданную в стране 1980-х годах, а также погрузочные системы зарубежного производства. С учетом направленности нашей страны на импортозамещение это важный шаг, позволяющий обеспечить цикл производства вертолетов вне зависимости от иностранного оборудования», — сказал Владислав Овчинский.

Испытания экспериментального образца запланированы на июнь этого года.

«Мощности наших предприятий позволяют изготавливать до 40 грузоподъемных систем в год. На производстве мы применяем современные технологии — 3D-печать корпусных деталей, обработку сложных деталей на многокоординатных станках с числовым программным управлением, а также новые отечественные материалы и сплавы, что позволяет снизить металлоемкость, трудоемкость и стоимость производимой продукции», — рассказал заместитель генерального директора — главный конструктор систем электроприводов компании «Аэроэлектромаш» Валентин Паршин.

Предприятие ведет работу по созданию грузоподъемной забортной системы для оснащения вертолетов Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова. Эти летательные аппараты используют в России и за рубежом. На данный момент на них применяются зарубежные системы. Помимо этого, компания «Аэроэлектромаш» участвует в разработке концепции погрузочной системы для тяжелых транспортных вертолетов.