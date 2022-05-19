СМИ назвали возможных покупателей бизнеса McDonald's в России

Стало известно, кто может приобрести бизнес американской компании McDonald’s, которая недавно объявила о своем официальном уходе с российского рынка.

Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на The Bell, потенциальными покупателями могут стать «СПП» Кайрата Боранбаева – родственника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева или «ГиД» сооснователя нефтеперерабатывающей компании «Нефтехимсервис» Александра Говора.

В настоящее время обе компании уже владеют франшизой McDonald’s в разных регионах страны. Так, «СПП» работает с этой сетью в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях, а также в Казахстане и Белоруссии. «ГиД» же, согласно данным на март 2022, управлял 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Новокузнецке, Томске, Бердске и Барнауле. При этом отмечается, что о сделке по покупки бизнеса американской компании могут объявить уже 19 мая, то есть сегодня.

Как ранее писал «Эксперт», 16 мая компания McDonald's объявила, что принято окончательное решение об уходе из России. В качестве причин такого решения в McDonald’s назвали «гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине», и усиление неопределенности в бизнес-среде.

Позже появилась информация, что сеть перезапустится в РФ под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню. При этом новые владельцы не смогут пользоваться названием McDonald's и в меню нельзя будет использовать названия типа «Биг Мак».

