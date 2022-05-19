СМИ: США отказались поставлять Украине системы залпового огня

Администрация главы Белого дома Джо Байдена отказала Киеву в просьбах предоставить Украине американские реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Как передаёт сайт телеканал «360», об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. По данным вышеуказанного СМИ, отказ связан с опасениями затягивания и эскалации украинского конфликта.

При этом подчёркивается, что Киев уже несколько месяцев просит Вашингтон прислать эти системы, а сейчас (после отказа) власти страны не скрывает своего разочарования. В частности, Киев обеспокоены тем, что администрация Джо Байдена воздерживается из-за опасений, что это оружие может быть использовано для нанесения ударов внутрь России».

Таким образом, на Украине опасаются, что конфликт может быть расширен и затянут. В связи с этим в Киеве растёт недовольство различными отговорками в рамках военной помощи. Согласно информации Politico, РСЗО находятся на первом месте в списке запросов Украины.

Между тем, в Белом доме подчёркивают, что поставки систем активно обсуждаются, но не все, что просит Киев. Так, по словам собеседников издания, Вашингтон намерен учитывать, какие системы обеспечивают наибольшую отдачу от вложенных средств.

«В результате, в связи с сокращением объёма выделенных Конгрессом средств, было наиболее рациональным решением направить в Киев 90 гаубиц М777, так как их можно направить больше, а также боеприпасы к ним, вместо РСЗО за ту же сумму», – пишет Politico.

Кроме того, в США опасаются, что Москва расценит поставки РСЗО как обострение ситуации, поскольку такого рода вооружение могло бы позволить Киеву вести обстрелы с относительно безопасной дистанции и быстро передислоцироваться.

Как ранее писал «Эксперт», Вашингтон требует от Афин, чтобы Греция передала Киеву до 130 БМП-1 и ЗРК российского производства. По данным издания Efimerida ton Syntakton, которое ссылается на свои источники, США уже две недели оказывают мощное давление на греческое правительство. Взамен они обещают поставить в Афины немецкие БМП Marder 1A5.

