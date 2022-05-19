Страсти по импортозамещению: провал в Поднебесную

Жесткая критика реализации программы импортозамещения со стороны председателя Национального антикоррупционного комитета и члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова вызвала мощный резонанс в медиапространстве.

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Началось все с того, что Кирилл Кабанов в своем telegram-канале прокомментировал высказывание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко об актуализации и пересмотре государственная программа импортозамещения.

«Валентина Ивановна не упускает тему импортозамещения из внимания, что совершенно правильно и необходимо. При этом будучи дипломатом старой школы, она достаточно мягко дает определение происходящему. Ну а мы можем позволить себе сказать по-другому: программа импортозамещения в значительной степени была провалена», — заметил Кирилл Кабанов.

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По мнению председателя НАК, у некоторых руководителей существует желание «не добиваться нашей экономической независимости, а пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую “иглу”, поменяв логистику закупок и “инвесторов”».

«А если допустить, что в будущем американцы всё-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда? То, что происходит сегодня во внешней политике — глобальные изменения и возврата к прошлому формату международных отношений не будет. Поэтому нам нужна своя максимально самодостаточная экономика с акцентами, соответствующими современным вызовам», — добавил он.

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С Кириллом Кабановым согласился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В свою очередь политик заметил в telegram, что программа импортозамещения «провалена полностью», а «кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств, нет ничего».

Стоит отметить, что в топы новостных агрегаторов и заголовки ряда СМИ попало не развернутое высказывание руководителя НАК, а именно реплика сенатора. А затем масла в огонь подлил комментарий пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, отметившего, что согласиться с данными заявлениями в полной мере невозможно.

«То, что есть невыполненные планы — да, наверняка, мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать этого нельзя», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Россия находится в неоколониальной повестке

«Эксперт» попросил Кирилла Кабанова пояснить, какие именно проблемы реализации программы импортозамещения он считает первостепенными данный момент.

«Когда я говорил про провал программы импортозамещения, я при этом всегда упоминал, что у нас есть два сектора, которые показали свою дееспособность — сельское хозяйство и оборонка. Сельское хозяйство “выскочило”, потому что санкции сыграли, откровенно говоря, нам в плюс. Люди просто хотят кушать, и здесь рынок не надо контролировать. Все понятно. Но что касается производства, у нас, например, Минпросвещения, а я напомню, что импортозамещение — это не только про Минпромторг, не интересуется данной программой вообще. В том же Китае люди работают и руками, и головой. У нас людей, которые работают руками — все меньше и меньше. Это выходцы из “советской школы”, они попросту умирают. Людей необходимо обучать!», — отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» Кирилл Кабанов.

По его мнению, политика импорта, которую активно насаждали в 1990-е годы, убила российскую промышленность. При этом в России так и не осознали, что находятся в повестке «неоколониальной истории», где РФ рассматривается лишь как источник ресурсов. «У нас была электроника своя? Была. Она, быть может, не достигала такого уровня, как японская или американская, но она была, а теперь ее нет», — эмоционально заметил Кирилл Кабанов.

«А что сделали китайцы? Когда Китай понял, что у него есть возможность для рывка. в 1990-е годы начал с обычных пуховиков. Заработав деньги и обучив людей бизнесу, китайцы начали использовать свой трудовой потенциал. Людей учили заниматься производствами. Доучили их пришедшие западные компании, началось производство товаров. А дальше Китай попросту начал западные товары дублировать. Но сейчас китайскую экономику можно назвать независимой? Да! И даже влияющей на мировую», — подчеркнул Кирилл Кабанов.

Он напомнил, что в требование создать свою, независимую, конкурентную и стабильную экономику Владимир Путин озвучил еще 8 лет назад. На эту программу выделялись колоссальные средства ежегодно.

«Вопрос: что удалось? Благодаря Сергею Чемезову удалось поднять оборонку, тут полностью согласен, памятник ему за это. Дальше что? Медицинское оборудование. Мы тут в СПЧ говорили с врачами, они нам заявили, что на нашем оборудовании “можно работать”. Как вам фраза? То есть, можно работать, а можно и не работать. Фармотрасль: мы вложили туда столько денег, а сейчас у нас, оказывается, то нет субстанции, то белка нет, то еще чего-то нет. Вопрос, а что у вас есть? И куда деньги то делись?», — добавил Кирилл Кабанов.

К импортозамещению нужно подключить прокуратуру

Особенно Кирилла Кабанова возмутило, что после выступления Президента, в котором заявлялось о необходимости практически полного импортозамещения, перед молодежью выступил один из министров с крайне противоречивыми и местами противоположными президентским высказываниями.

«Он говорит, слушайте, а нам вообще не нужно это импортозамещения полное. Мы все закупим. А почему закупки? Да потому что воровать можно! На производстве тоже можно, но сложнее. А параллельный импорт, сложные схемы — тут проще», — полагает Кирилл Кабанов.

Он также предположил, что исключать возможность предусматривающего ограничение на поставки в Россию соглашения между США и Китаем, являющегося главной надеждой РФ в вопросе импорта самой разной продукции, нельзя. Кроме того, у Пекина есть собственная стратегия, которая ориентирована исключительно на интересы Поднебесной.

Что касается дальнейшего развития программы импортозамещения, то Кирилл Кабанов полагает: на данном этапе России необходимо отказаться от нецелесообразных проектов.

«Сколько человек пользуется, например, каршерингом? От общего населения РФ, я думаю, что не больше 1%. Мы же доплачиваем из бюджета Москвы на развитие каршеринга, а это — частные компании. Понятно, что за ними стоят чиновники. Но вопрос следующий: что стратегически сегодня нам нужнее —боеприпасы, скажем, или каршеринг», — задался вопросом глава НАК.

Кирилл Кабанов уверен, что программу импортозамещения нужно пересмотреть полностью, но делать это следует не с отдельно взятых позиций Правительства или Счетной палаты.

«Это должна быть совместная история Совета Федерации, Государственной Думы, Совета Безопасности, той же Счетной Палаты и, возможно, Генпрокуратуры. Нам следует понимать, что любой проект выше 500 млн должен проходить оценку на целесообразность, которую следует доказывать. Человек приходит брать кредит, он же доказывает, почему ему можно его выдать! Что важнее: выпускать воздушные шарики или женские прокладки? Это примитивный пример, но понятный. У нас недавно произошла история: возник вопрос, почему на высадку цветов увеличивается госфинансирование, а на производство средств женской гигиены таких вливаний нет? Просто есть люди, которые сидят на больших деньгах и считают, что могут принимать решения, противоречащие заявлениям президента и общегосударственной стратегии», — считает спикер.

Кирилл Кабанов уверен, что за срыв проектов необходима персональная ответственность.

«У нас нет никакой ответственности. Только для тех, кто украл. И то, если поймали. А если не получилось — то ничего. Что за разговор: у нас самолёты не совсем наши, даже двигатели. Здорово! Что вы делали эти 8 лет, если массово сможете сделать движки только к 2025 году? Китай вот за 8 лет сделал рывок от пуховиков до компьютеров. А вы что, стали богаче? Мы рады за вас. А если серьезно, то нужно провести оценку, финансировать образование, разделить программу и определить отрасли, посмотреть, что и как сделано», — резюмировал он.

Китай не так уж страшен

Стоит отметить, что высказанные нашим собеседником опасения эксперты разделяют, но лишь частично.

«Что касается Китая, у нас, действительно есть шанс пересесть в одной иглы на другую. Мы были заложниками Запада, а теперь у нас есть шансы стать заложниками Китая. Сейчас у нас есть временное окно, когда Запад ушел, а Китай еще не пришел. Если российский бизнес не воспользуется этим оком, то будет история для нас неприятная. Мы опять получим удар по отечественному производителю», — заявил «Эксперту» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Тем не менее он считает, что полностью «пересесть с одного импорта на другой» у России уже просто не выйдет.

«Сегодня импортозамещение — это стратегическое направление. Импортируемых товаров должно быть не более, чем 50%, туда относятся и китайские. Конечно, Президент будет требовать создания базовых игроков», — добавил он.

С мнением о пагубной зависимости от Китая не согласен президент АНО «Центр исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона» Сергей Санакоев. Тем более, что часть критичных для всей экономики технологий и товаров, которые попали под санкции, путь даже временно заместить никто, кроме КНР на текущем отрезке просто не сможет, считает он.

«Мы практически 30 лет продавались Западу самым тупым образом. Китай же ни в чем не проявлял агрессию, не демонстрировал намерения, которые бы говорили, что китайцы действуют захватнически. Это не их стиль. Как только они видят негативный подход к взаимодействию, они уходят. И этого нельзя допустить. Давайте осознаем, что главы наших государств на протяжении многих лет подчеркивают, что сотрудничество между Россией и Китаем равноправное и взаимовыгодное. Это и есть базовая формула, она на практике реализуется. И права перетягивать одеяло на свою сторону нет ни у одной из сторон. И на первых, и на вторых порах Китай будет очень полезен для импортозамещения. Никто не говорит, что нужно быть зависимым. Китайцам смешно, когда кто-то говорит, что России надо выбрать их путь развития. Потому что они в свое время взяли советский», — указал Сергей Санакоев.

Он уверен: договоренности между США и Китаем не может быть даже в отдаленной перспективе. «Экзистенциально мир строится так, что есть противостояние между США и Китаем. И Россия лишь один фрагмент их противостояния. То, что Китай и США могут достигнуть антироссийских договорённостей — совершенно исключено», — заверил глава АНО «Центр исследований АТР».

При этом Сергей Санакоев считает, что России надо выстраивать собственный, независимый путь, но воспользоваться теми возможностями, которые есть у Китая. «Они готовы ответить взаимностью на тот факт, что СССР построил им 156 промышленных объектов, которые стали основой китайского экономического чуда», — заключил он.

Отметим со своей стороны, отвлекаясь от конкретных тезисов, что есть критически важные производства, есть критический импорт, и есть также критически необходимый интеллектуальный уровень публичного обсуждения и экспертного анализа. Для этого нужны, кроме основного багажа, интеллектуальная, и гражданская смелость. Такие обсуждения ведут не к разобщению, а к консолидации. Без них невозможно решение серьезных задач.

Появляются признаки того, что подобные обсуждения кое-где начинают прорываться сквозь привычную рутину. Причем, если брать приведенные выше высказывания, а они вполне годятся в качестве примера, то это относится ко всей их совокупности, а не только к наиболее ярким.