СЗЗ проект: особенности разработки и проектирования

Таким образом, расчеты, проектирование, а впоследствии и строительство объектов на территории СЗЗ (территорий вокруг объектов), проводится в индивидуальном порядке и по определенной программе. ЭкоПромЦентр может разработать Проект СЗЗ под ваш объект.

Основные цели и задачи

Количество отходов производства и потребления, образующихся на территории объекта, должны быть определены расчетным путем с учетом нормативных документов, а также в зависимости от вида отходов. Переработанная вторичная продукция — это общее количество отходов, приходящееся на весь производственный цикл. Стоимость отходов складывается из стоимости, полученной от утилизации и стоимости, необходимой для их вывоза и последующей утилизации.

Геологические изыскания – это изучение грунта. Если же строительство предполагается, или же планируется разместить объект капитального строительства на территории природоохранной зоны или зоны санитарной охраны водных объектов от загрязнения сбросами канализации, то перед проектированием целесообразно обратиться к специалистам Геологической службы. По результатам геологических изысканий должны быть составлены рекомендации по доработке проекта, что позволит максимально исключить негативное воздействие данного объекта на окружающую среду.

Экспертиза

Получение положительного заключения экспертизы о возможности размещения объекта на территории санитарно-защищённой зоны является обязательным для получения разрешения на строительство и регистрации акта разрешенного использования территории.

Если вашему объекту строительства есть такая необходимость, то лучше всего обратиться в специальную фирму, где можно получить грамотные рекомендации по получению этого заключения. Проект СЗЗ включает в себя такие данные:

общая площадь территории объекта;

расстояния до расположенных на ней объектов;

сведения о наличии подземных и надземных коммуникаций;

данные о наличии растительности и ее состоянии;

уровень химического и биологического загрязнения воздуха;

источник водозабора;

возможность техногенной аварии, аварийных ситуаций на объекте и их влияние на экологию;

место под застройку.

План санитарно-эпидемиологического обследования территории разрабатывается с учетом наличия на ней карантинных объектов, объектов-носителей возбудителей опасных заболеваний, ландшафтной организации, топографических, гидрографических, экологических и иных особенностей. По каждой из этих характеристик должны быть приведены расчетные данные о мощности и протяжённости существующих и запланированных водоотводных и ливневых коллекторов, надземной сети и т. д.