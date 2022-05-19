Трейдеры начали охоту за дивидендами

Индекс Мосбиржи вчера так и не смог преодолеть техническое сопротивление 2450 пунктов, начав откат от этой отметки. Согласно правилам технического анализа, сегодня снижение должно продолжиться, что мы и наблюдаем с утра: Индекс Мосбиржи в первый час торгов теряет около процента. Большинство высоколиквидных акций торгуется в «красной» зоне.
Умеренным распродажам способствует, помимо «техники», внешний фон. Вчера американский индекс широкого рынка S&P500 обвалился на 4%. Откатила от сопротивления $115 за баррель нефть. На финансовом рынке растут опасения падения мирового ВВП при одновременном росте инфляции, что негативно отражается и на настроениях отечественных участников торгов.
Но от сильных распродаж российский рынок акций будет сдерживать сезон покупки акций под дивиденды.
Сегодня до открытия рынка «Сургутнефтегаз» опубликовал решение совета директоров рекомендовать распределить прибыль прошлого года. Решение было ожидаемым, но все же закрадывались сомнения, что «Сургут» мог пойти по пути «Лукойла» и перенести вопрос о дивидендах на более поздний срок, чтобы «не обижать» иностранных акционеров, которые из-за введенных Россией ограничений не могут распорядиться этими выплатами по своему усмотрению. Однако этого не произошло, и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» с утра взлетели на 7%.
Лучше рынка торгуются акции «Газпрома» — следующего кандидата на бурный рост котировок в случае объявления о рекомендации совета директоров компании распределить прошлогоднюю прибыль. Шансы на такое позитивное для инвесторов решение резко выросли после того как «дочка» «Газпрома» «Газпромнефть» решила поделиться с акционерами заработанным.
Дивидендная доходность акций «Газпрома» в нынешних ценах составляет около 20%.
Стоит ждать щедрых выплат и от компаний электроэнергетики. Практически все они обладают избытком производственных мощностей, и в условиях падения российской экономики особого смысла накапливать финансовую ликвидность у них нет.
Среди «голубых фишек» внимание приковано к «Роснефти», которая в прошлом году заработала рекордную прибыль, а значит и дивиденды могут быть тоже рекордными.
В предыдущие годы наибольшую прибыль давала покупка под дивиденды акций черных металлургов. Но сейчас можно ожидать, что они отложат распределение прибыли до тех пор, пока не станет ясно: смогут ли иностранные инвесторы выводить полученные дивиденды, или этого не произойдет никогда.
В целом же дивидендный сезон будет оказывать сильную поддержку российскому рынку акций в течение июня. Не исключено, что он поспособствует пробою сопротивления 2450 пунктов по Индексу Мосбиржи уже в ближайшие дни. Однако перед повторным штурмом этой отметки рынку нужно накопить силы.
Тем временем рубль к исходу первого часа торгов подал серьезную заявку на выход из зоны консолидации 63-64 руб. за доллар. Пара доллар-рубль пытается пробить нижнюю границу этого диапазона. Если это удастся, то укрепление рубля ускорится: к движению присоединятся спекулянты, которые будут продавать доллар в расчете откупить его по 58-60 рублей.