Трейдеры начали охоту за дивидендами

Индекс Мосбиржи вчера так и не смог преодолеть техническое сопротивление 2450 пунктов, начав откат от этой отметки. Согласно правилам технического анализа, сегодня снижение должно продолжиться, что мы и наблюдаем с утра: Индекс Мосбиржи в первый час торгов теряет около процента. Большинство высоколиквидных акций торгуется в «красной» зоне.

Умеренным распродажам способствует, помимо «техники», внешний фон. Вчера американский индекс широкого рынка S&P500 обвалился на 4%. Откатила от сопротивления $115 за баррель нефть. На финансовом рынке растут опасения падения мирового ВВП при одновременном росте инфляции, что негативно отражается и на настроениях отечественных участников торгов.

Но от сильных распродаж российский рынок акций будет сдерживать сезон покупки акций под дивиденды.