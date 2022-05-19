ЦБ отменил ограничения на продажу валюты, кроме долларов и евро

Центробанк смягчил временный порядок операций с наличной валютой. С 20 мая кредитные организации смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, говорится в сообщении ЦБ.

«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты», — пояснили в Центробанке.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ ввел временный порядок проведения операций с наличной валютой 9 марта, он действует до 9 сентября. 8 апреля регулятор объявил об ослаблении временного порядка. Банкам разрешили продавать гражданам наличную валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля. Общий лимит на снятие валюты со счетов граждан остался на уровне 10 тысяч долларов (или эквивалент в евро).