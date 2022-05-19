Центробанк счел повышенной долю наличности у населения

После резкого повышения ключевой ставки в феврале сегмент краткосрочных депозитов продемонстрировал максимальный с 2014 года прирост. Приток средств на депозиты сроком до одного года в марте достиг исторического максимума в 8,5 трлн рублей. Спрос на наличные рубли у населения снизился, их прирост в обращении замедлился, но все равно доля наличности остается повышенной, говорится в обзоре ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«Годовой прирост средств населения в банках по итогам марта составил 1,4% (в феврале – 1,7%). Прирост средств на краткосрочных депозитах в марте составил максимальное историческое значение 8,5 трлн руб. В период высоких процентных ставок, например в декабре 2014 – январе 2015 года, увеличение средств населения на краткосрочных депозитах было в пределах 2 трлн рублей», — следует из обзора.

В ЦБ отметили, что средства, изъятые с депозитов, граждане либо вывели в наличные, либо направили их на приобретение недвижимости. Об этом свидетельствует рост остатков на счетах эскроу (+313 млрд руб. в марте), не включаемых в депозиты населения.

«Повышенные ставки по рублевым депозитам и постепенное укрепление рубля в течение марта способствовали перетоку средств с валютных депозитов. Спрос на наличные денежные средства как в рублях, так и в валюте снизился, и темпы прироста наличных денег в обращении замедлились. Доля наличных рублевых средств в обращении вместе с тем остается повышенной», — отметили в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что в результате предпринимаемых властями экономических мер доверие граждан к рублю выросло и объем вкладов в российских банках сейчас составляет около 30 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, за последние восемь лет объем средств на депозитах граждан удвоился.

