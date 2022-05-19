Центробанк вновь понизил курсы валют

Банк России установил на 20 мая официальный курс доллара на уровне 62,4031 рубля, курс евро — на уровне 64,9358 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 19 мая, курс доллара понижен на 1,16 рубля (с 63,5643), евро — на 1,68 рубля (с 66,6135).

По данным Мосбиржи на 16:00 мск 19 мая, курс доллара снижался на 2,32%, до 61,97 рубля, курс евро находился на уровне 64,04 рубля (-3,99%).

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 632,72 руб./грамм (с 3 729,64 рублей); на серебро ― до 43,47 руб./грамм (с 44,51); на платину ― до 1 901,98 руб./грамм (с 1 955,76), на палладий ― до 4 173,11 руб./грамм (с 4 248,72).

Ранее «Эксперт» писал, что курс рубля в настоящее время является «абсолютно рыночным», без какого-либо внешнего воздействия на него со стороны властей, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, отсутствуют возможности вывода капитала в недружественные страны и платежи их инвесторам, размеры импорта значительно снизились. В итоге Россия оказалась в ситуации, когда «валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась».

