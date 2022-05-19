Центробанку отказали в доступе к данным международной статистики

После введения санкций сотрудники Банка России оказались отрезаны не только от данных торговых площадок, но и почти от всего массива статистической и аналитической информации, предоставляемой западными провайдерами. В частности, ЦБ стали недоступны массивы данных от Международного валютного фонда (МВФ), Национального института статистики Италии (ISTAT) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), сообщает Frank Media.

По данным источников, близких к ЦБ, Банк России отключили от терминалов вместе с подсанкционными банками еще в марте. Позже сами провайдеры Bloomberg и Refinitiv объявили о приостановке поставок информации пользователям в России. Для аналитиков ЦБ остались доступны только данные, размещенные в интернете.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов назвал аналитическую службу ЦБ достаточно мощной, отметив, что она опирается, в том числе, на международную статистику. Он пояснил, что данные необходимы, например, для прогнозирования цен на экспортные товары, потому что от этого зависит платежный баланс, исходя из которого сейчас определяется курс рубля. Отключение от статистики создает определенные сложности для прогнозирования, считает стратег.

«Отключение ЦБ от международной статистики вряд ли сильно повлияет на работу регулятора и качество его прогнозов. Основные статистические сборники МВФ публикует в открытом доступе, правда, с опозданием и, может быть, не в полноценном формате», — отметил председатель наблюдательного совета Мосбиржи и бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин.

Ранее «Эксперт» писал, что эксперты Всемирного банка в апрельском исследовании перспектив товарных рынков заявили о самом значительном росте цен на энергоносители со времен нефтяного кризиса 1973 года. При этом подъем цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, и удобрения, которые зависят от природного газа в качестве сырья, был самым большим с 2008 года.