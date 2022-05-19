Немецкая Uniper намерена покупать российский газ еще десять лет

Все больше европейских компаний переходит на оплату российского газа рублями. Сейчас их количество приближается уже к четырем десяткам.
Энергетическая компания из Германии Uniper SE – один из крупнейших в Европе покупателей российского газа. Несмотря на твердые планы Брюсселя и Берлина отказаться от газа из России, Uniper собирается покупать его еще как минимум лет десять. Причем, покупать за рубли, как того требуют российские газовики. Глава немецкой компании Клаус-Дитер Маубах не намерен разрывать действующий долгосрочный контракт с «Газпромом», срок действия которого истекает в середине 30-х годов. При этом Uniper не планирует его продлевать или подписывать с «Газпромом» новый контракт.
Скорость отказа Европы от российских энергоносителей, включая газ, зависит от продолжительности действия контрактов с российскими энергетическими компаниями. Что касается Uniper, то доля российского газа в его газовом импорте по долгосрочным контрактам превышает 50%. После 24 февраля объемы газа, который он получает от «Газпрома», не изменились: в январе – апреле они составили 86 ТВт-час, т.е. приблизительно столько же, сколько в первые четыре месяца прошлого года.
«До сих пор «Газпром» был надежным партнером, - ответил Клаус-Дитер Маубах на вопрос о том, верит ли он российскому газовому гиганту.
Кроме Uniper, из крупных европейских компаний о согласии перейти на оплату в рублях в последние дни также объявил итальянский нефтегазовый гигант Eni SpA. Итальянская компания тоже открывает рублевый счет в «Газпромбанке», через который проходят расчеты. Bloomberg также сообщает, что на требование Москвы перейти с 1 апреля на оплату газа в рублях согласилась и крупнейшая в Центральной Европе энергетическая компания OMV AG из Австрии.
Брюссель ранее после долгих колебаний заявил, что оплата газа в рублях не нарушает европейских санкций против России. Однако окончательное решение предоставлено национальным правительствам. Польша и Болгария отказались платить «Газпрому» рубли и были отключены от российского газа. В противоположном лагере Италия. Премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул, что санкции – сложный вопрос и что члены ЕС сами должны решать, как им их вводить и выполнять. «На данный момент не было ни одного официального заявления о том, что означает нарушение санкций,- объяснил Драги.- Никто ничего не говорил (официально) о том, что оплата в рублях означает их нарушение».
По данным Bloomberg, по состоянию на 12 мая уже начали оплачивать российский газ рублями или находятся в процессе открытия рублевых счетов в «Газпромбанке» 34 европейские компании.