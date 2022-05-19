Немецкая Uniper намерена покупать российский газ еще десять лет

Все больше европейских компаний переходит на оплату российского газа рублями. Сейчас их количество приближается уже к четырем десяткам.

Энергетическая компания из Германии Uniper SE – один из крупнейших в Европе покупателей российского газа. Несмотря на твердые планы Брюсселя и Берлина отказаться от газа из России, Uniper собирается покупать его еще как минимум лет десять. Причем, покупать за рубли, как того требуют российские газовики. Глава немецкой компании Клаус-Дитер Маубах не намерен разрывать действующий долгосрочный контракт с «Газпромом», срок действия которого истекает в середине 30-х годов. При этом Uniper не планирует его продлевать или подписывать с «Газпромом» новый контракт.

Скорость отказа Европы от российских энергоносителей, включая газ, зависит от продолжительности действия контрактов с российскими энергетическими компаниями. Что касается Uniper, то доля российского газа в его газовом импорте по долгосрочным контрактам превышает 50%. После 24 февраля объемы газа, который он получает от «Газпрома», не изменились: в январе – апреле они составили 86 ТВт-час, т.е. приблизительно столько же, сколько в первые четыре месяца прошлого года.