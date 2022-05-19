В ДНР сообщили о сдаче в плен еще 785 украинских боевиков с «Азовстали»

Еще 785 укрывавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинских силовиков сдались в плен российским военным.

Об этом в своем Telegram сообщил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский, передает РБК.

«Итого через наш участок на сегодня — 785 человек. Смотрю на это дело... вчера 600, сегодня почти 800 только на нашем участке <...> Их реально больше нас и было, и остается», — приводятся слова Ходаковского.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в течение 24 часов с территории завода вышли 694 боевиков, в том числе 29 раненых, которым сейчас оказывается медицинская помощь. По состоянию на 18 мая, в общей сложности в плен сдались 959 человек с «Азовстали». Всего с предприятия эвакуировали 80 раненых, 51 из них находится в больнице Новоазовска в ДНР.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя 21 апреля. Глава государства назвал штурм находящегося в городе завода «Азовсталь», где засели украинские военные и националисты, нецелесообразным и поручил полностью блокировать территорию комбината. Эвакуация гражданских лиц с завода проходила с 5 по 7 мая, вскоре состоялись переговоры с ВСУ об эвакуации раненых, которая началась 16 мая.

