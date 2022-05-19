В Кремле сделали важное заявление о перспективах запуска «Северного потока – 2»

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами сделал важное заявление о перспективах запуска газопровода «Северный поток – 2».

Как подчеркнул представитель Кремля, Европа будет нуждаться в этом проекте, что бы там сейчас на Западе ни говорили. Однако, по его мнению, в нынешней ситуации рассчитывать на запуск «Северного потока – 2» бесперспективно, передаёт РИА Новости.

«В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчиво, бесперспективно возлагать какие-то надежды на запуск этого газопровода, учитывая такую недальновидную позицию наших партнёров по этому проекту, прежде всего, наверное, Германии», – пояснил Песков.

При этом он напомнил, что вся инфраструктура «Северного потока – 2» полностью готова, и находится в рабочем состоянии на дне моря.

«Уверен, что это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы она ни говорила. А дальше посмотрим. Сейчас же – никаких надежд», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее «Эксперт» писал, что компания «Газпром» решила использовать мощности сухопутной части газопровода «Северный поток – 2» для развития газоснабжения Северо-Запада России.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток – 2" не используется, и с учётом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности этого проекта для развития газоснабжения регионов Северо-Запада», – говорится в сообщении газового гиганта.

Отмечается, что в случае если Берлин решит запустить морскую часть газопровода, тот можно будет подключить только одну нитку, а вторая заработает не раньше 2028 года.