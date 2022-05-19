В Кремле заявили, что Россия будет отстаивать свои замороженные за рубежом активы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством использование замороженных активов Центробанка для восстановления Украины и заявил, что Россия будет добиваться их возврата.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Относимся к этому отрицательно, будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать», — заявил Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на директора украинского бюро экономической безопасности Вадима Мельника сообщили об аресте на Украине российских и белорусских активов на сумму свыше 1 млрд рублей.

«Это продолжение той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств — линия на фактическое воровство российских активов», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства охарактеризовал ситуацию, в которой в данный момент находится Россия. «Фактически, мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее», — заявил Песков. По его словам, сегодняшний кризис закончится миром, где голос России будут слышать и где она будет чувствовать себя комфортно. «Этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах», — подчеркнул представитель Кремля.