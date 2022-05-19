В Москве открылась бесплатная станция самообслуживания велосипедов в «Депо Лесная»

Москвичи смогут самостоятельно отремонтировать или провести техническое обслуживание велосипедов на станции городского велопространства в «Депо Лесная». Владельцам велотранспорта на бесплатной основе будут доступны насосы для шин, наборы ключей и прочие инструменты. Проект запущен компанией Electra при поддержке «Городской среды».

«Точки самообслуживания стали новым этапом развития инфраструктуры велосипедов в городе. Доступное каждому оборудование для самостоятельного ремонта своего велосипеда разрушает важный финансовый барьер в принятии решения жителем города покупки альтернативного личного транспорта и упрощает жизнь активных велосипедистов», — прокомментировал открытие пространства совладелец Electra Bicycle Company в России Раймонд Меднис.

Станция в «Депо Лесная» стала четвертой и одной из самых центральных площадок для самостоятельного обслуживания велосипедов. Другие станции от Electra и «Городской среды» уже работают в парке искусств «Музеон» (Москва), в центре дизайна Artplay (Москва) и в пространстве «Севкабель Порт» (Санкт-Петербург)

Помимо ремонта горожане также смогут взять в «Депо» велосипеды на прокат или припарковать личный велотранспорт, пока отдыхают на территории пространства. Основатели проекта уверены, что станции будут удобны не только для владельцев велосипедов, но и для курьеров городских служб доставки.

По данным «Яндекса», в мае спрос на велосипеды вырос почти на 100%. При этом в продаже практически невозможно найти моделей известных марок. В компании Electra отметили рост спроса на городские велосипеды в 2,5 раза в 2022 году. Эксперты связывают тенденцию с глобальным курсом на снижение количества личного автотранспорта.