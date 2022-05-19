В России появится комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Нацимбио» заключил с Институтом стволовых клеток человека (ИСКЧ) соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции.

«Всего одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. Клинические исследования препарата начнутся во второй половине 2022 года», — сообщает пресс-служба «Ростеха».

Уточняется, что в состав препарата войдут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа производства фармхолдинга и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ.

По словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, объединение технологических экспертиз двух крупных биофармпроизводителей позволит оперативно вывести на рынок востребованный препарат. «Среди многих рассмотренных технологий мы остановились на платформе ИСКЧ как наиболее подходящей и технологически релевантной для совместного проекта. Планируем завершить доклинические исследования и перейти к фазе клинических испытаний препарата в третьем квартале текущего года», — отметил Чемезов.

Комбинированная вакцина будет создаваться на технологической платформе ИСКЧ, массовый выпуск препарата запустят на одном из заводов «Нацимбио».

«Наша технологическая платформа позволяет создавать поливалентные вакцины и разработана для первичных и особенно бустерных вакцинаций. Сотрудничество с "Нацимбио", крупнейшим производителем вакцин против гриппа в России, дает хорошие перспективы разработки и внедрения инновационного препарата на всех этапах», — рассказал генеральный директор ИСКЧ Сергей Масюк.

Глава «Нацимбио» Андрей Загорский, в свою очередь, указал на перспективность комбинированной вакцины. «Препарат имеет важную социальную и экономическую значимость, поскольку за счет двойного действия может повысить охваты вакцинацией от обеих инфекций и, соответственно, снизить ущерб от сезонных эпидемий и уменьшить нагрузку на врачей. В конечном счете проект приведет к повышению эффективности профилактических мероприятий против гриппа и COVID-19», — подчеркнул гендиректор холдинга.

В настоящее время «Нацимбио» производит четырехвалентную вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри» и ряд комбинированных препаратов, в том числе вакцину против кори, краснухи и паротита, вакцины АДКС-группы и прочие препараты.

Ранее «Эксперт» сообщал, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 4 927 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 2 117 человек, скончались 97 пациентов с коронавирусом. По сравнению с прошлыми сутками, когда в стране были зарегистрированы 4 732 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 195. Количество летальных исходов между тем снизилось — накануне оперштаб сообщал о 106 умерших. Выздоровели за сутки 5 952 человека, что на 3% меньше по сравнению с показателем 18 мая. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 278 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 072 умерших и 17 670 628 выписанных.