В России возобновили приостановленное из-за COVID-19 оказание плановой медицинской помощи

В России после нескольких волн заболеваемости коронавирусной инфекцией восстановлено оказание плановой медицинской помощи и реабилитации.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. «Сегодня мы восстановили оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических мероприятий, и вернулись к интенсивной научно-исследовательской работе и активной образовательной деятельности», — приводятся слова главы Минздрава.

В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву вместе с ФОМС и регионами обеспечить поэтапное восстановление оказания плановой медицинской помощи с учетом ситуации с коронавирусом, отмечает агентство.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в России зарегистрировано 4 927 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 2 117 человек, скончались 97 пациентов с коронавирусом. По сравнению с прошлыми сутками, когда в стране были зарегистрированы 4 732 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 195. Количество летальных исходов между тем снизилось — накануне оперштаб сообщал о 106 умерших. Выздоровели за сутки 5 952 человека, что на 3% меньше по сравнению с показателем 18 мая. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 278 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 072 умерших и 17 670 628 выписанных.

В Москве число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 365 против 380 днем ранее. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 767 193 случая заболевания. Число умерших из-за инфекции в городе выросло на 16 против 17 днем ранее. В Подмосковье за сутки выявлено 183 новых случая COVID-19 против 187 днем ранее. В общей сложности в области выявили 973 463 случая заражения. Количество случаев выздоровления увеличилось на 162. За сутки в регионе не зафиксировано ни одного летального исхода из-за коронавируса.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 352 против 361 днем ранее; всего с начала пандемии в Северной столице зарегистрировали 1 525 908 случаев заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 489, число умерших возросло на девять.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в российских детских лагерях отменены все введенные ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что детская летняя оздоровительная кампания в РФ стартует 1 июня, однако некоторые регионы могут начать ее раньше. По словам министра, все детские лагеря прошли проверку безопасности, проведены проверки Роспотребнадзора. Система детского отдыха полностью готова к открытию сезона.