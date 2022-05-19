Вертолетам меняют французские моторы на российские

Объединенная двигательная корпорация ГК «Ростех» в лице своего предприятия «ОДК-Климов» адаптирует двигатели ВК-650В с целью оснащения ими многоцелевых отечественных вертолетов «Ансат», Ка-226Т и ряда других. Об этом информирует официальный портал «Ростеха». Согласно прежним сообщениям, данные двигатели заменят на упомянутых вертолетах французские силовые установки.

АО «ОДК» инициировало работы по разработке двигателя в классе мощности 500-600 л.с. в 2019 году. Двигатель-демонстратор был создан в 2020 году, первый запуск состоялся в январе 2021 года и в течение года был изготовлен первый опытный образец двигателя.

Как следует из предоставленной информации, на текущий момент дополняется техническое задание, в перспективе — применение технологии «цифрового двойника», используемой для вычисления, разработки системы управления, моделирования натурных испытаний.

Как рассказал первый заместитель генерального директора ГК «Ростех» Владимир Артяков, с учетом возможности широкого применения ВК-650В будут проведены стендовые испытания опытных образцов унифицированного двигателя.

«В этом году предстоит обеспечить вертолет "Ансат" натурными макетами для компоновки систем, в следующем году — поставить двигатели для летных испытаний. В 2024 году планируется получить сертификат типа на отечественный турбовальный двигатель для вертолетов типа "Ансат" и Ка-226Т», — цитирует Артякова сайт госкорпорации.

Как сообщается далее, двигатель ВК-650В обладает целым рядом преимуществ. К ним можно причислить модульность конструкции, высокий ресурс двигателя, а также цифровую систему автоматического регулирования типа FADEC. Унифицированный двигатель будет применим для различных типов многоцелевых вертолетов, как с одним, так и с двумя моторами.

Двигатель ВК-659В изготовлен с применением технологии 3D-печати. Об этом ранее сообщал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, в рамках прошедшей в прошлом году международной выставки HeliRussia-2021.

«Данная технология будет использоваться при изготовлении первых опытных образцов двигателя ВК-650В, а также прорабатываются вопросы по возможности сертификации двигателя ВК-650В с деталями, изготовленными с помощью метода 3D-печати», — рассказал Шмотин.

Тогда же представители «Ростеха» сообщили, что летные испытания указанного двигателя намечены на 2023 год, а в 2024 году планируется серийный выпуск ВК-650В.