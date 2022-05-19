Вице-мэр Ефимов: товарооборот между Москвой и Таджикистаном удвоился в 2021 году

По итогам 2021 года товарооборот между Москвой и Таджикистаном вырос на 91,3%. При этом экспорт столицы увеличился почти на 60%, а импорт вырос в 5,3 раза (по сравнению с 2020 годом). Об этом 19 мая рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Таджикистан – давний надежный торговый партнер столицы. В 2021 году товарооборот между Москвой и Таджикистаном составил более 174 млн долларов, что на 91,3% больше показателя 2020 года. В общем товарообороте Российской Федерации с Таджикистаном доля города в прошлом году достигла 14,4%», — отметил заместитель мэра.

По его словам, в денежном выражении экспорт Москвы в Таджикистан в 2021 году составил около 133 млн долларов, это на 59,6% больше 2020 года. В свою очередь, импорт увеличился в 5,3 раза и превысил 41 млн долларов. В регионе растет спрос на несырьевые товары столичного производства.

«Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Таджикистан в 2021 году увеличился почти на 29% по сравнению с 2020 годом. Наибольшую положительную динамику в прошлом году показал экспорт мебели и осветительной техники — рост в 3,8 раза, поставки оптики, приборов и медицинской техники увеличились почти в три раза. Также в 2,3 раза вырос экспорт средств для макияжа и ухода за кожей», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, Москва поставила готовых мучных изделий почти на 8,5 млн долларов: на 37% больше, чем годом ранее. Экспорт электрических устройств вырос на 40,7% до 4,3 млн долларов, а расфасованных лекарств — на 24% до 6,3 млн долларов.

А импортирует из Таджикистана столица швейные изделия, фрукты и орехи, а также хлопковое волокно, уточнили специалисты центра «Моспром».