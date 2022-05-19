Владимир Потанин рассказал подробности сделки по покупке «Росбанка» и «Тинькофф банка»

Компания «Интеррос», которая ранее купила «Росбанк» и 35%-ную долю в TCS Group, не планирует вмешиваться в дела «Тинькофф банка», ровно как и объединять две организации или в ближайшее время приобретать какой-либо еще банк.

Об этом владелец компании Владимир Потанин рассказал в интервью «Интерфаксу».

В апреле стало известно, что «Интеррос» договорился о покупке 35% TCS Group, принадлежащих семье Олега Тинькова.

В мае компания «Интеррос» и группа Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке. Ранее Росбанк уже принадлежал «Интерросу», однако с 2006 года Societe Generale приобрела 20% банка, а затем в 2008 году – контрольный пакет, позднее доведя свою долю до 100%.

Комментируя обе сделки, Владимир Потанин пояснил, что все в продавцы приобретенных банков сами вышли на «Интеррос» с предложениями.

«В случае с Росбанком сыграло роль то, что «Интеррос» является основателем банка и у нас были давние партнерские связи. Это позволило быстро наладить диалог, договориться о сделке и достаточно быстро ее закрыть», - рассказал Потанин «Интерфаксу».

При этом, инициатива как в сделке по покупке Росбанка, так и с выкупом доли в TCS Group, исходила от продавца, подчеркнул Потанин: "Не мы первые выходили с такого рода предложениями".

Также Потанин признался, что еще до сделки с TCS Group компания присматривалась к крупным российским проектам в сфере hi tech. И сделка с Тиньковым рассматривалась в первую очередь в таком контексте.

Что касается цены сделки, Потанин отметил, что она составила совсем «не копейки», как ранее заявил Тиньков, а сотни миллионов долларов, при этом по сумме не торговались.

«О цене мы с основателем банка не разговаривали вообще. Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим каким-то критериям, но диалог был в основном об этом», - цитирует «Интерфакс» Потанина.

При этом в целом выкупать другие доли и увеличивать свой пакет акций планов нет. Скорее возможен обратный процесс, если менеджмент банка заявит о таком желании.

Также недавно появились слухи о возможной покупке «Интерросом» банка UniCredit, Владимир Потанин сообщил, что банк действительно предлагал подобную сделку, однако компания не планирует других приобретений в банковской сфере.

Сейчас компания хотела бы сосредоточиться на hi tech направлении. Интерес к приобретениям высокотехнологичных компаний только растет. При этом компания готова потратить на это не только деньги фонда, созданного специально в прошлом году и располагающего капиталом в 1 млрд долларов, но и превысить ранее запланированный бюджет.

Реализовать такие амбициозные планы «Интерросу» позволит доля в дивидендах «Норникеля», как заявил Потанин, компания планирует потратить все, что накоплено и также направить на инвестиции те деньги, которые должны быть выплачены в этом году.

Вкладывать планируется в различный по масштабу бизнес. Это могут быть и компании, уже состоявшиеся на рынке, такие как Яндекс. Или же совсем молодые перспективные стартапы.

Как передает «Интерфакс», среди направлений, которые Потанин считает наиболее перспективными, - работа в возобновляемыми источниками энергии и исследования в области нейробиологии.