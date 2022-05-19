Требования Европы по нефти и газу начали раздражать страны Персидского залива

Персидский залив требует от Европы определиться и четче выражать свои просьбы и требования. Дело в том, что Еврокомиссия (ЕК) подготовила доклад об отношениях с нефтедобывающими государствами Персидского залива. В нем Брюссель подчеркивает необходимость отказа от ископаемых видов топлива и перехода к чистой энергетике и требует от арабских монархий ускорения этого перехода. С другой стороны, одновременно с этим Европа видит в Ближнем Востоке ключевого производителя сжиженного газа (СПГ), который поможет ей отказаться от газа из России. Европейцы требуют от стран Залива и «мер по стабилизации нефтяных рынков», т.е. увеличения добычи нефти, но одновременно с этим хотят, чтобы их ближневосточные партнеры быстрее переходили на возобновляемые источники энергии.
Конечно, в Эр-Рияде, Абу-Даби и столицах других государств Персидского залива реагируют на явное противоречие пожеланий и требований Европы с нескрываемым раздражением. Лидеры США, Индии, Японии и других крупных импортеров энергоресурсов тоже считают, что нефтедобывающие страны Залива намеренно не торопятся наращивать добычу нефти, чтобы поддержать высокие цены на нее. Члены ОПЕК отвечают на эти обвинения, утверждая, что нестабильность энергетических рынков вызвана не столько тем, много или мало они добывают нефти, сколько недостатком инвестиций в энергетику и, в первую очередь в нефтегазовый сектор. Сыграла свою негативную роль, конечно, и пандемия, заставившая откладывать или вообще закрывать нефтяные и газовые проекты, однако еще больше вреда причинила мода на Западе на чистую энергетику, выразившаяся в числе прочего и в том, что банки в последнее время стали крайне неохотно финансировать проекты, связанные с ископаемыми видами топлива.
Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен Салман недавно обвинил Запад на энергетической конференции в том, что не уделяет достаточного внимания энергетической безопасности. «Когда рынок посылает негативные сигналы, люди воздерживаются от инвестирования,- объяснил он.- Когда люди воздерживаются от инвестирования, то это не проходит без последствий. И этими последствиями является имеющееся в наличии предложение (энергоресурсов)».
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что желание побыстрее перейти к возобновляемым источникам энергии за счет ископаемых видов топлива создало «переходную надбавку» в ценах на нефть и газ.
При этом на Ближнем Востоке соглашаются с необходимостью отказа от ископаемых видов энергии, но уверены, что переход должен быть постепенным и что его нельзя форсировать. Не случайно, именно в этом регионе ООН решила провести две крупные конференции по борьбе с изменениями климата: в Египте в этом году и в ОАЭ в следующем.
Понять страны Залива, львиная доля ВВП которых состоит из денег, полученных от продажи нефти и газа, можно: они вложили огромные средства в развитие нефтегазового сектора в надежде на то, что нефть и газ еще несколько десятилетий останутся главными источниками топлива. При этом они не забывают и о переходе к чистой энергетике и вкладывают немалые деньги в развитие и возобновляемых источников энергии, включая, например, производство водорода и особенно производство солнечной энергии. Достаточно сказать, что самый большой в мире фотогальванический завод находится не в Европе и не в США, а в Абу-Даби.
Саудовская Аравия и ОАЭ, неофициальные лидеры нефтяного картеля, планируют увеличить добычу нефти на 2 млн бар./сутки в течение следующего десятилетия и одновременно собираются к 2060 и 2050 году соответственно обнулить выбросы двуокиси углерода в атмосферу.
Катар, главный экспортер сжиженного газа на планете, планирует увеличить его производство к 2027 году почти на две трети до 126 млн тонн в год и подчеркивает, что он намного чище и надежнее угля.
Евросоюз сейчас очень нуждается в поставках углеводородов, чтобы отказаться от российских энергоносителей, но не собирается отказываться от планов замены газа как источника для выработки электроэнергии на возобновляемые источники энергии. В Брюсселе считают, что страны Персидского залива в отличие от европейских государств уделяют недостаточно внимания и средств для перехода к чистой энергетике. В столицах стран Персидского залива считают эти упреки необоснованными.