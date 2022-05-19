Требования Европы по нефти и газу начали раздражать страны Персидского залива

Персидский залив требует от Европы определиться и четче выражать свои просьбы и требования. Дело в том, что Еврокомиссия (ЕК) подготовила доклад об отношениях с нефтедобывающими государствами Персидского залива. В нем Брюссель подчеркивает необходимость отказа от ископаемых видов топлива и перехода к чистой энергетике и требует от арабских монархий ускорения этого перехода. С другой стороны, одновременно с этим Европа видит в Ближнем Востоке ключевого производителя сжиженного газа (СПГ), который поможет ей отказаться от газа из России. Европейцы требуют от стран Залива и «мер по стабилизации нефтяных рынков», т.е. увеличения добычи нефти, но одновременно с этим хотят, чтобы их ближневосточные партнеры быстрее переходили на возобновляемые источники энергии.

Конечно, в Эр-Рияде, Абу-Даби и столицах других государств Персидского залива реагируют на явное противоречие пожеланий и требований Европы с нескрываемым раздражением. Лидеры США, Индии, Японии и других крупных импортеров энергоресурсов тоже считают, что нефтедобывающие страны Залива намеренно не торопятся наращивать добычу нефти, чтобы поддержать высокие цены на нее. Члены ОПЕК отвечают на эти обвинения, утверждая, что нестабильность энергетических рынков вызвана не столько тем, много или мало они добывают нефти, сколько недостатком инвестиций в энергетику и, в первую очередь в нефтегазовый сектор. Сыграла свою негативную роль, конечно, и пандемия, заставившая откладывать или вообще закрывать нефтяные и газовые проекты, однако еще больше вреда причинила мода на Западе на чистую энергетику, выразившаяся в числе прочего и в том, что банки в последнее время стали крайне неохотно финансировать проекты, связанные с ископаемыми видами топлива.