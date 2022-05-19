Европейская периферия против Брюсселя и Вашингтона

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли согласовать т. н. шестой пакет санкций против России. Об этом с горечью заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», — заявил также еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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Главным виновным в провале называют Венгрию, которая, по выражению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, «взяла в заложники весь Евросоюз». И не позволила ему реализовать жемчужину в короне «6-го пакета» — эмбарго на поставку в ЕС российской нефти и нефтепродуктов.

«Две недели дипломаты и чиновники в Брюсселе безуспешно пытались достичь согласия 27-ми стран-членов на отказ от покупки нефти Владимира Путина. И все две недели на их пути стоял венгерский премьер-министр Виктор Орбан, — сокрушается европейское издание Politico. — Не исключено, что на переговоры понадобится еще две недели».

Однако, и этот прогноз считается оптимистичным, ведь Будапешт устами министра иностранных дел Питера Сийярто заявил, что для модернизации венгерской энергетической инфраструктуры (которая сейчас во многом зависит от российских энергоносителей) стране нужно 15-18 миллиардов евро.

Европейские дипломаты уже отмечают, что достичь какого-то компромисса при таких запросах будет крайне сложно. Даже если на секундочку предположить, что венгры выбьют себе в качестве компенсации хотя бы половину этой суммы, то, во-первых, Европе нужно изыскивать источники финансирования для такой компенсации. Это же не многомиллиардная помощь Украине, которую на фоне медиаистерии легко продавить, а потом оставить себе (ну или, выражаясь бюрократическим языком, распределить среди европейских же поставщиков товаров и услуг для Киева). Виктор Орбан регурярно обвиняет евробюрократию в злоупотреблении полномочиями, и делиться с ней точно не будет.

Во-вторых, если Венгрия получит свои миллиарды, то денег захотят и другие страны Центральной Европы, которых заставляют отказаться от российской нефти — уже поддержавшая Будапешт Словения, затем Словакия, Болгария, а то и недружелюбная в последние годы к Москве Чехия. В результате счетчик может резко вырасти. И это речь идет только о нефти. Что уж говорить о каких-то переговорах по седьмому пакету санкций, который (по мнению прибалтийских элит) должен включать уже эмбарго на российский газ?

По факту же получилось, что венгерское упрямство серьезно обесценивает как нынешние, так и будущие возможности Запада в области экономического давления на Россию. Мало того, одновременно с венграми в экономике эти возможности обесценивают и турки — только они действуют в области геополитики.

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Как известно, Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО. За снятие вето турки требуют от финнов и шведов (а также европейцев в целом) отказаться от поддержки и симпатиям к курдским борцам за независимость и курдским правозащитным организациям. Кроме того, Анкара хочет, чтобы все западные страны сняли с Турции все санкции в области торговли оружием. То есть, проще говоря, продавали Анкаре высокотехнологичные комплектующие для турецкого ВПК (кстати, значительная часть начинки пресловутых «Байрактаров» тоже нетурецкого производства).

Из Вашингтона, где решили ради такого экстремального случая отказаться от языка угроз, по крайней мере публично, сегодня звучат успокаивающие заявления. Мол, с Турцией удастся договориться, идут плодотворные переговоры. Так или иначе, немедленное принятие двух новых членов уже перестало быть таковым. А такого рода заявления, это еще далеко не финал.

А теперь в том же ключе действуют уже не только турки. Под предлогом необходимости добиться изменений в законодательстве Боснии и Герцеговины, повышающих статус боснийских хорватов в политике этой страны, желание заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО высказал президент Хорватии Зоран Миланович. Не имея поддержки в лице премьер-министра, он, тем не менее, остается при своем намерении.

Без конкурентов, но с интересом

В результате сейчас западные СМИ и эксперты задаются вопросом о том, что с этой фрондой можно сделать? Выбрасывать из ЕС и НАТО венгров и турок нельзя — нет формальных оснований и даже механизмов. Терпеть их поведение? Но тогда другие государства коллективного Запада тоже осмелеют и начнут высказывать свою точку зрения.

Раньше таких вопросов не стояло, ведь Штатам и евробюрократии удавалось давить на потенциальных нарушителей. Можно вспомнить, как сломали Болгарию, вынудив ее отказаться от Южного Потока. Куда более весомую Францию вынудили отказаться от продажи России вертолетоносцев «Мистраль».

После начала спецоперации все стало менее однозначно. Да, немцев заставили заморозить «Северный Поток — 2» и начать рвать экономические связи с Российской Федерацией (вплоть до ухода компании Siemens, работавшей на российском рынке почти полтора века). Шольц, по сути, стал заложником своей коалиции: две полностью проамериканские силы в его правительстве (Свободные Демократы и особенно Зеленые) чуть ли не выставили ему ультиматум. Но попытки заставить отказаться от российского газа, при том, что Россия в своих интересах жестко потребовала его оплаты в рублях, закончились провалом. Многие другие экономические связи меняют форму, но не содержание.

В свою очередь, политические круги Венгрии оказались куда более консолидированы, нежели в ФРГ. «Дело во внутриполитической ситуации. В той же Болгарии и Чехии у какой-то одной политической силы нет монополии на власть, а значит в случае неповиновения одной партии можно поддержать другую партию и привести ее к власти. А у ФИДЕС (партия Виктора Орбана — прим. ред.) конкурента нет, и оппозицию ему в ближайшее время изготовить не получится», — поясняет «Эксперту» программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов.

Это не значит, что в стране неконкурентная политическая ситуация. На прошедших в марте парламентских выборах борьба была нешуточной, а Евросоюз сделал все, чтобы консолидированная либеральная оппозиция смогла бросить вызов действующему премьеру. Брюссель оказывал этой оппозиции медийную, организационную и другие виды поддержки — однако она смогла взять всего лишь 57 мест из 199, тогда как у ФИДЕС Орбана не просто большинство, а конституционное большинство (135 мест).

Что касается Турции, то там мощная проевропейская оппозиция есть (в лице Республиканской партии). Однако шансы ее на приход к власти минимальны. Что через выборы, что через переворот (который пытались организовать в 2016 году).

Второй причиной той же венгерской фронды является предел, которого, как верно отмечал в свое время тот же Жозеп Боррель, достигли западные санкции против России. Предел, за которым вводимые санкции слишком больно бьют уже не только по российской, но и по европейской экономике. И в частности, венгерской.

Виктор Орбан понимает, что единственным его щитом против европейской бюрократии (давно мечтающей сковырнуть «венгерского диктатора»), является широчайшая поддержка населения. А если экономические санкции против РФ обрушат венгерскую экономику и уровень жизни простых людей, это будет явно не тот мандат, что выдали ему избиратели. Они-то, очевидно, как раз и рассчитывали, что Орбан сможет отстоять их интересы, не принеся их в жертву амбициям брюссельских и прочих хищников. И похоже в Европе есть те, кто готов следовать таким примерам.