Юлия Марченко о спектакле «Женщина и мозг»: «Мы соскучились по искренности и живому общению»

В рамках этой программы идут премьерные показы спектакля «Женщина и мозг» в режиссуре Кирилла Вытоптова по пьесе Саши Денисовой «Женщина-Фауст разговаривает со своим мозгом». Мы поговорили с исполнительницей главной роли актрисой Юлией Марченко о постановке и о том, почему современный зритель так нуждается в живом диалоге.

— Юлия, «Женщина и мозг» — спектакль для женщин?

— Скорее, спектакль о человеке как таковом. Темы, которые поднимаются в постановке, очень понятны зрителям, и мы это понимаем, в первую очередь, по реакции зала. Нельзя сказать, что героиня занимается рутиной, у нее своя авторская колонка в глянцевом журнале, есть отклики у читателей, она популярна в соцсети, но, в общем, этого не достаточно, чтобы она чувствовала себя счастливой и удовлетворенной. Хотя жизнь героини вовсе не пресная. Ее колонка — о женщинах и для женщин, она пишет о том, что ей ближе, и иногда это происходит очень иронично и даже сатирически. Герои ее текстов узнаваемы, и поэтому автор вынуждена выслушивать претензии от прототипов и даже от собственного мозга.

— Мозг как самостоятельный персонаж?

— Да, он постоянно ей напоминает героине о том, что она тратит время на какие-то мелкие сиюминутные дела вместо того, чтобы писать великий роман. При этом вокруг нее есть другие персонажи, с которыми она тоже взаимодействует, и которые при этом умудряются иногда обижаться на эти авторские колонки, ведь им кажется, что героиня списала их с натуры, то есть с них. Это муж, свекровь, намекающая на то, что «часики тикают», подруга. И вот героиня живет в таком сложном состоянии несостоятельности и вопросов к самой себе.

— А что общего между вашей героиней и зрителями?

— Очень много точек соприкосновения: это и жизнь между тем, что хочется и что должно делать, и между мечтой и действительностью. Некоторые видят сходство в том, что нам часто близкие и общество диктуют свои условия, а мы категорически сопротивляемся этому, решаемся на разрыв отношений, а спустя время — сами же жалеем об этом и так далее. Наверно, спектакль о попытке, как говорится, «остановиться, оглянуться» и что-то понять о себе. Героиня, в итоге, сама понимает, что она сама виновата, и весь этот сложный опыт помог ей прийти к себе настоящей.

— Можно сказать, что это такой русскоязычный «Секс в большом городе»?

— Лишь отчасти, некоторые темы из сериала близки и понятны нашим зрителям, которые находятся в этом культурном поле. Здесь можно и посмеяться и задуматься: метания в профессии, отношения с мужем и свекровью, потом появляется любовник со всеми вытекающими последствиями и душевными мучениями. Единственно, кто с ней остается — это ее Мозг. Вообще, это метафора разума и сердца, когда мы пытаемся примириться с собой и начать принимать других людей. Эта история общечеловеческая, про выборы.

— Почему сейчас интерес к теме женского самоопределения, феминизма не только не снижается, но и растет?

— Наверно, об этом говорилось и раньше, но видимо, сейчас наступило то время, когда, что называется, «прорвало», и женщины не хотят больше ждать, а желают самостоятельно добиваться успехов во всех областях, жить без оглядки. Женщина не хочет больше жить в плену стереотипов, когда на ней возложены обязанности по ведению дома, обслуживанию мужа и воспитанию детей, а мужчина несет условного мамонта. Сейчас мы хотим найти не просто работу, а любимое дело, ответить на вопрос, в чем мое призвание? И женщина стала смелее, чаще всего стала выбирать быть не в одиночестве, а просто самостоятельной. Ведь, смотрите, вся эта психологическая информация стала приходить к нам совершенно недавно, наши мамы и бабушки не умели не только заявлять о своих желаниях, но и осознавать их.

— Пандемия повлияла на это понимание?

— Конечно! Я заметила, что после всех этих пандемических ограничений люди остро нуждаются в живом общении, в реальных теплых встречах, а не онлайн, и наши зрители напрямую говорят об этом, хотят жить здесь и сейчас и слышать об этом со сцены.

— Юлия, а почему Мозг вашей героини выглядит мужчиной элегантного возраста?

— Как мы в юности представляем себе кого-то умного, опытного и всезнающего? Наверно, молодой человек представит себе этого героя в виде успешного и богатого человека, например, Стива Джобса. А женщина… Мы все родом из детства, и образ зрелого отца, скорее всего, больше всего сюда подходит.

— А в образе кого был бы ваш собственный Мозг?

— Хороший вопрос! Мы с партнерами во время репетиций шутили, что мой мозг, наверно, напоминал бы Джека Николсона. В самой пьесе звучал текст, что если бы это было кино, то Мозг был бы представлен в виде Олега Басилашвили. У кого-то — Черчилль. Ну а у меня такой герой в спектакле — вот такой уставший Мозг, которого порядком утомили все эти пертурбации в жизни героини, как он говорит, что если бы его воля, он сел бы и писал роман, что никто не просил его определять в женское тело.

— Случился ли у вас контакт с исполнителем роли Мозга Валерием Дегтярем?

— Это невероятное совпадение! Еще на второй репетиции, во время читок, мы уже заметили нашу похожесть с ним, оба такие погруженные в себя, со своеобразным взглядом на мир. И мы могли просто посмотреть друг на друга и увидеть понимание без слов. Это потрясающий не только актерский, но и психотерапевтический опыт. Спектакль заявлен как легкий жанр, но Мозг позволяет героине рефлексировать, осмысливать, и перед зрителем проходит вот такой суд, поднимаются очень серьезные темы.

— Почему для спектакля был выбран, в том числе, и жанр стендапа?

— К стендапу мы пришли в процессе репетиций. Сама история, пьеса, написана от первого лица, в том числе, и героиня пишет колонки, которые надо каким-то образом озвучить. И вот для того, чтобы озвучить ее колонки, мы и выбрали жанр стендапа. Причем колонку, например, о муже, читает сам муж, а между колонками мы видим сцены из реальной жизни. Это очень сближает зрителей и актеров. Мы даже во время этих сцен просим не гасить свет в зале, чтобы видеть лица и создать атмосферу стендапа.

— Зрители спектакля «Женщина и мозг» — кто они?

— Приходят самые разные зрители, но в основном, среднего возраста. Помню, был момент, когда на спектакль зрительница привела своих подруг и во время действия вслух комментировала, в духе «Сейчас, сейчас, смотрите, что будет!» Причем это была зрительница возраста героини свекрови. Или молодые женщины, которым актуальны все те проблемы, которые есть у главной героини, они смеются и плачут, как дети. Мы соскучились по узнаваемой истории, по искренности и живому диалогу. А спектакль «Женщина и мозг» как раз об этом.