За три месяца мошенники похитили у россиян 3,3 млрд рублей

Количество операций без согласия (ОБС) клиентов в I квартале выросло до 258 тыс. случаев, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, объем похищенных средств увеличился на 12,8% — до 3,3 млрд рублей, а доля возвращенных средств снизилась с 7,3% до 6,2%, следует из обзора Банка России.

По данным ЦБ, больше всего средств было похищено через систему дистанционного банковского обслуживания (1,66 млрд рублей), а также путем оплаты товаров и услуг на мошеннических сайтах (953,5 млрд рублей). При этом, в первом случае вернуть удалось только 1,1% средств, а во втором — 17,7%.

Число зарегистрированных звонков от мошенников в январе — марте тоже резко выросло: на 1603% — с городских номеров (71 284 случая), на 904% — с мобильных (17 935), с номеров 8800 — на 152% (335).

«За отчетный период Банк России инициировал 89 554 запроса операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях. Также Банк России направил информацию о 1298 доменах сети Интернет в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа», — отметили в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России ведет базу о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента. В ней содержатся данные о дропперских счетах, которые мошенники используют для вывода и снятия похищенных средств. Регулятор предложил обязать кредитные организации на два дня приостанавливать переводы на такие счета, чтобы дать отправителям время обдумать и оценить совершаемые действия. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

