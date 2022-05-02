ООН: число беженцев из Украины приблизилось к 5,5 млн

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 2 мая разместило на своем сайте информацию, согласно которой с 24 февраля по 1 мая Украину покинуло 5 539 184 человек. Только за последние двое суток их число составило 70 555.

В Россию за указанный срок прибыл 656 381 беженец, в Польшу - 3 056 826, в Румынию - 825 874, в Венгрию - 530 157, приводит агентство ТАСС данные УВКБ.

Как не раз отмечалось, применяемая ВСУ стратегия, при которой средства артилерии, ПВО и другие размещаются у жилых и иных гражданских объектов, ставит под угрозу мирное население.