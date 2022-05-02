«Газпром» не забронировал на третий квартал транзитные мощности через Польшу

Российская газовая компания не заказала на третий квартал мощности газопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу, а дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, передает РИА «Новости», опираясь на данные платформ GSA Platform и RBP. По этим сведениям, на аукционе в понедельник были предложены для бронирования транзитные мощности польского участка магистрали «Ямал — Европа» в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако российская компания не стала заказывать их.

Агентство отмечает, что в августе и ноябре прошлого года, а также в марте текущего «Газпром» тоже не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и дополнительные мощности через Украину на следующие кварталы.

Контрактные обязательства российской компании перед Украиной по транзиту на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров (порядка 109,6 млн кубометров в сутки). При этом долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на прокачку газа по газопроводу «Ямал — Европа» закончился в 2020 году, после чего компания бронирует его транзитные мощности через аукционы.

