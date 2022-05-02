Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania до 30 сентября

Министерство финансов США приостановило действие некоторых американских санкций и разрешило до 30 сентября 2022 году осуществление финансовых операций с компанией Gazprom Germania GmbH, а также любыми другими организациями, в которых ей принадлежит доля в 50% или выше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенную ведомством специальную генеральную лицензию.

«Все транзакции с участием Gazprom Germania GmbH или любого юридического лица, в котором Gazprom Germania GmbH владеет, как напрямую, так и косвенно, долей в 50% или более, <...>, разрешены до 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск) 30 сентября 2022 года», — говорится в документе.

В лицензии также указано, что, тем не менее, операции, противоречащие некоторым американским ограничительным мерам, в том числе — персональным, проводить по-прежнему запрещено.

Ранее «Эксперт» писал, что за четыре месяца текущего года «Газпром», по предварительным данным, добыл 175,4 млрд кубометров газа, что на 2,5% (на 4,5 млрд кубометров) меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Поставки на внутренний рынок снизились на 3,7%, экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 26,9%, при этом объемы газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 60%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 апреля запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 6,9 млрд кубометров. Для выхода на уровень 90% заполненности хранилищ, продекларированный Евросоюзом как целевой, компаниям предстоит закачать еще около 56 млрд кубометров газа, указали в «Газпроме».

