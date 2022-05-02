Правительство России увеличило поддержку автозавода ГАЗ до 20 миллиардов рублей

Как сообщается на сайте Правительства РФ, предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ увеличен вдвое – с 10 до 20 миллиардов рублей.

В сообщении указано, что правительственное распоряжение об увеличении предельного размера кредита подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Говорится также о том, что ставка по кредиту, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли составит до 11% годовых.

До нынешнего распоряжения правительства одно предприятие, согласно условиям программы, могло получить в качестве такого займа до десяти миллиардов рублей. То есть, автозавод не мог рассчитывать на кредит большего размера, а это не отвечало текущим потребностям предприятия, могло привести к снижению оборотных средств и отрицательно сказаться на его работе.

