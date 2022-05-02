Россиянам разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной

Правительство РФ разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной и благодаря этому увеличить максимальную сумму кредита до 15-30 млн рублей в зависимости от региона. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных. Подчеркну, что льготная ставка остается на уроне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — сообщил Хуснуллин.

С 1 мая ставка по льготной ипотеке на новостройки в России была снижена с 12% до 9%. Лимит кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ограничен 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. До этого, если заемщик не укладывался в эти суммы, ему приходилось оформлять ипотеку на рыночных условиях. Теперь лимиты увеличены до 30 млн рублей в столичных регионах и до 15 млн рублей в остальных при сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой.

Ранее «Эксперт» писал, что расходы бюджета в 2022-2023 годах на реализацию программы льготной ипотеки с учетом новых изменений составят около 461 млрд рублей. Всего за период действия этой госпрограммы было выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей. Из них в 2022 году было выдано 85,4 тыс. кредитов на сумму 213,2 млрд рублей. В общей сложности кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, возмещено на сумму 59,4 млрд рублей, из них в 2021 году — 23,3 млрд рублей и в 2022 году — 35,1 млрд рублей.