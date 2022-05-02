РСПП просит депутатов отменить запрет на создание фирм-«матрешек»

Письмо с предложением об отмене запрета на создание фирм-«матрешек» направил председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сообщает РБК.

Запрет на матрешечные структуры — когда одна организация владеет 100% другой, а той в свою очередь принадлежат 100% третьей – был введен в закон об акционерных обществах в 1995 году. При желании это правило можно обойти, но возникает возможность непроизвольного нарушения закона, например когда один из двух участников решает выйти из компании, считает Шохин.

Надо отметить, что закон уже делает исключение для «внучек» оборонных концернов и госкорпораций «Роскосмоса» и «Ростеха». А чтобы закон был соблюден, власти, передавая активы организациям, стопроцентно принадлежащим государству, оставляют за собой одну акцию.

Глава РСПП считает, что такое положение вещей дискриминирует частный бизнес, регионы и муниципальные образования. Поэтому он предлагает узаконить «матрешечную» модель организации бизнеса для всех хозяйственных обществ, внеся с этой целью изменения в соответствующие статьи Гражданского кодекса, законов об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью.

