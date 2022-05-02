Словакия наращивает поставки российского газа через Украину

В ответ на запрос агентства ТАСС в дирекцию словацкого газотранспортного оператора Eustream там заявили, что заявки на поставку российского газа в Словакию транзитом через Украину в последние дни увеличиваются.

«В последние дни заявки на поставку газа в Словакию транзитом через Украину увеличиваются, - сообщили в Eustream. - На сегодня заявка составила 93 753 058 куб. м газа», - сообщили там в понедельник, 2 мая.

Заявки на конкретные дни формируются на основе запросов получателей газа, отмечвет ТАСС.

Накануне, 1 мая Словакия получила 87 751 165 куб. м. газа из РФ, в то время как 30 апреля было поставлено только 62 675 006 куб. м, 29 апреля - 57 550 623 куб. м газа, а в четверг, 28 апреля - 56 452 443 куб. м.

Газ из России прокачивается через газораспределительную станцию в городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной. РФ обеспечивает потребности Словакии в природном газе на 85-87%, отмечает агентство.

Напомним, что в апреле власти Словакии делали различные заявления по поводу нового порядка расчетов за российский газ. 23 апреля премьер-министр этой страны Эдуард Хегер заявил по телевидению, что Словакия заплатит за поставки российского газа во второй половине мая в евро. «Таков наш план», — привело агентство ТАСС слова премьера Словакии.

При этом он отметил, что запасов газа в случае прекращении поставок из РФ хватит до апреля следующего года. Хегер заявил также, что немедленное прекращение импорта станет серьезной проблемой для стран Евросоюза.

3 апреля министр экономики Словакии Рихард Сулик не исключил оплату поставок газа из России в рублях.