На пути российского туризма в Турцию нет никаких препятствий

Проблем в области туризма, в том числе с гостями из России, из-за ситуации на Украине у Турции нет, заявляют власти этой страны.

"Нет, каких-либо проблем нет", - приводит газета Evrensel ответ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на вопрос журналистов, повлияла ли негативно ситуация на Украине на турпотоке из РФ в Турцию.

Следует отметить, что ранее с инвективами в адрес Турции по поводу приема туристов из России выступил украинский президент Зеленский. Его слова прозвучали в интервью греческому телеканалу ERT.

Агентство ТАСС приводит слова министра финансов и казначейства Турции Нуреддина Небати, согласно которым в этой стране можно расплачиваться картой "Мир", принимаемой крупными турецкими банками Ziraat Bankasi, VakifBank и Is Bankasi. По его словам, Турция рассчитывает принять в 2022 году не менее 45 млн туристов и получить доход в размере $35 млрд.