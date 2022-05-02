В Белоруссии рассказали, как решили проблемы с экспортом продовольствия

Белоруссия за месяц решила логистические проблемы с экспортом продовольствия и сельхозпродукции. Все поставки, которые ранее шли через порт Одессы, перенаправлены в российские порты и на железную дорогу. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло в эфире телеканала «Мир».

«Мы где-то за три-четыре недели переформатировались. У нас сейчас разные направления: частично наша продукция идет через Новороссийск, Санкт-Петербург, но основные доли поставок в третьи страны и больше всего в Китай идут через Владивосток. Продукция идет железнодорожным путем порядка недели, потом идет перегрузка в порту, пять-шесть дней — и продукция в КНР», — рассказал Брыло.

Он подчеркнул, что «вопреки всему», удалось найти самый короткий путь поставок, и сейчас проблем с логистикой у белорусских предприятий нет.

Ранее «Эксперт» писал, что в Российской Федерации наблюдается проблема с наличием грузовых контейнеров. В первую очередь это связано с тем, что уходящие крупные международные логистические компании попросту забрали контейнеры, использовавшиеся на отечественном рынке, вместе с собой. Между тем, «контейнерный вопрос» является для экономики России стратегическим. В том числе и в контексте ее вероятного поворота на Восток и активизации грузоперевозок на данном направлении.

