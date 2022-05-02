В Зеленограде запустили серийное производство умных лазерных машин

Московский разработчик оборудования, компания «Лазеры и аппаратура» запустила серийное производство лазерных технологических комплексов. Новую установку будут использовать для выпуска металлических изделий сложной формы, сварки корпусов приборов и изготовления датчиков. Об этом рассказал 2 мая Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы,.

«В Зеленограде запущено серийное производство новейшего оборудования – лазерных технологических комплексов, оснащенных специализированным программным обеспечением, которое позволяет минимизировать участие оператора в производственном процессе. Интеллектуальная установка самостоятельно сможет определять алгоритм работ, исходя из заданных условий и загруженных в нее чертежей. Например, с какой стороны начать резку или сварку детали», – сказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что предприятие уже более 20 лет создает и выпускает промышленные лазерные системы, их успешно применяют на своих производствах ведущие российские и иностранные компании. В частности, такая техника востребована в российском машиностроении, двигателестроении, аэрокосмической отрасли, а также в производстве медицинской техники и других отраслях промышленности, уточнил Владислав Овчинский.

Специальное программное обеспечение позволяет управлять контроллерами движения, лазером, дополнительным оборудованием, а также системой технического зрения и программным комплексом, автоматически определяющим траекторию сварки.

Как рассказала Анна Цыганцова, исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура», пятикоординатную установку компания разработала под конкретный проект. «Но, видя большой интерес отрасли, решили запустить ее в серийное производство. Все базовые узлы, координатные системы, оптика, электроника и программное обеспечение – наши разработки, так что это действительно российское оборудование», – добавила она.

Группа компаний (ГК) «Лазеры и аппаратура» – российский разработчик и производитель лазерного оборудования, его производственный комплекс расположен в Зеленограде. Компания выпускает лазерное оборудование для макро- и микрообработки металлических и неметаллических материалов, 3D-печати изделий из металлопорошков. Кроме того, она производит комплексы лазерной сварки, системы производительной высокоточной прецизионной резки и пятикоординатной обработки металлов.