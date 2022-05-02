Вице-мэр Ефимов: в «Банке технологий» промышленности Москвы появились еще пять решений

Московские промышленники получили доступ к новым решениям в онлайн-реестре «Банк технологий». Пять разработок, в числе которых технология компьютерного зрения и умная система контроля, появились в каталоге банка. Общее число решений выросло до 146, а скоро в реестр добавят еще четыре разработки. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Среди новинок «Банка технологий» — системы компьютерного зрения для промышленности, направленные на решение разных задач. Также реестр пополнили умная система контроля качества продукции, системы контроля технологических процессов, присутствия персонала на разных участках производства, соблюдения техники безопасности. Важно, что все разработки, которые доступны московским промышленникам, созданы отечественными компаниями», — сообщил вице-мэр.

Ефимов добавил, что в сервисе уже собрано около 150 технологий, созданных более чем 80 производителями. Наибольшим спросом они пользуются у предприятий машиностроительной и химической отраслей промышленности.

«Банк технологий» работает с сентября 2020 года. В каталоге московские промышленники могут найти передовые разработки для оптимизации производств. Ресурс помогает столичным компаниям создавать продукцию высочайшего качества, выпускать товары с наименьшим процентом брака, повышать производительность труда и делать работу сотрудников более безопасной.

Среди новых технологий, появившихся в каталоге, компьютерное зрение, которое предполагает повышение контроля продукции. Кроме того, решение помогает снизить процент дефектов, а стандарты соответствия предприятия могут проверять с наименьшими затратами.

«Одна из новых технологий, вошедших в «Банк», — система компьютерного зрения для контроля качества. Она позволяет отслеживать соответствие продукции заданным параметрам на всех этапах производственного цикла — от проверки закупаемых деталей и материалов до стадии контроля качества готового изделия», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

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