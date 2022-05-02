Власти Израиля поспорили с Лавровым о происхождении Гитлера

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал непростительными и возмутительными слова главы МИД России Сергея Лаврова, предположившего, что у фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера были еврейские корни. В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров порассуждал об этом, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине быть не может.

«Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят», — цитирует пресс-служба МИД РФ интервью Лаврова.

Премьер-министр Израиля, комментируя это высказывание, заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях.

«С особой серьезностью отношусь к заявлению министра иностранных дел России. Его слова не соответствуют действительности, а их посыл ошибочен. Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность», — цитирует РИА Новости заявление Нафтали Беннета.

Позже посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в израильский МИД на встречу с заместителем гендиректора министерства для «разъяснений возмутительных высказываний министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова».

Ранее «Эксперт» писал, что Сергей Лавров рассказал анекдот в ответ на обвинения в России в нарушении Устава ООН из-за спецоперации на Украине. Его шутка про то, как русские вечно во всем виноваты, прозвучала во время интервью арабоязычному новостному телеканалу Al Arabiya.