«Аэрофлот» произвел первый рейс из Москвы в Анадырь

В главном аэропорту Чукотки имени Ю. С. Рытхэу состоялась торжественная встреча первого рейса авиакомпании «Аэрофлот», на котором прибыли пассажиры, следующие из Москвы в Анадырь.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора Чукотского автономного округа Илья Давиденко.

«Приход такого крупного федерального перевозчика как "Аэрофлот" — это важное событие для региона. Большой и комфортный самолет, удобный тариф, уже открыта продажа субсидированных билетов для льготных категорий граждан и дальневосточников. Уверен, что в партнерстве с "Аэрофлотом" сделаем путешествия удобнее для жителей округа, а Чукотка станет ближе и доступнее для всей страны», — сказал замгубернатора.

Уточняется, что с 20 мая по 28 октября авиакомпания будет выполнять рейсы по летнему расписанию три рейса в неделю — по понедельникам, вторникам и пятницам. Перелеты по маршруту Москва — Анадырь — Москва будут выполняться без пересадок.

До этого прямые рейсы из Москвы до столицы Чукотки выполняла только ЮТэйр.

Стоимость билета по тарифу «Эконом Оптимум» на рейс авиакомпании «Россия» (входит в «Аэрофлот») Москва — Анадырь с вылетом 22 мая, согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», составляет 20 тыс. рублей. Билет по тому же маршруту и на ту же дату у ЮТэйр стоит 15,3 тыс.

Как указывается на сайте «России», рейс осуществляют лайнеры Boeing 777-300.

В марте сообщалось, что авиакомпания получила разрешение Росавиации на техобслуживание лайнеров Boeing и Airbus с регистрацией в РФ. Ранее «Россия» имела право производить техобслуживание только российских SSJ-100.

Аэропорт Анадырь (Угольный) имени Ю. С. Рытхэу — международный аэропорт федерального значения. Воздушная гавань была построена в 50-е годы прошлого века. Прямое расстояние между Москвой и столицей Чукотки — 6184 км. Анадырь — самый восточный город России.