Аэропортам юга и центра РФ выплатят компенсации еще на 1,5 млрд рублей

Правительство удвоило объем средств, предназначенных аэропортам центральных и южных регионов России для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Поддержка касается аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Выделенные из резервного фонда правительства средства позволят сохранить их инфраструктуру и квалифицированные кадры.

«В середине апреля на компенсацию операционных расходов этих аэропортов из резервного фонда Правительства было выделено более 1,5 млрд рублей. Новый транш также поступит из резервного фонда. Таким образом, общий объем поддержки воздушных портов уже превысил 3 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе правительства.

Ранее «Эксперт» писал, что Росавиация уже в четырнадцатый раз приняла решение продлить запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России. Как указывается в официальном заявлении ведомства, на этот раз ограничения продлены до 25 мая. Мера, касающаяся преимущественно воздушных гаваней юга РФ, была введена российскими авиационными властями 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине.