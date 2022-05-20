Акции дня: бумаги «Роснефти» отреагировали падением на уход Шредера

Котировки «Роснефти» шли вниз по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 20 мая. За день бумаги подешевели на -3,84% до 384,25 рублей за акцию.

Трейдеры продавали акции на фоне новостей об уходе из совета директоров «Роснефти» экс-канцлера Германии Герхарда Шредера и управляющего директора компании Nord Stream AG Маттиаса Варнига. Они занимали посты председателя и зампредседателя совета соответственно. Шредер и Варнинг сообщили «о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании».

В «Роснефти» отметили значительный вклад бывших руководителей совета директоров в деятельность компании в части международного бизнеса. К их решению отнеслись с пониманием и пообещали, что будут продолжать придерживаться внедренных стандартов и принципов в деятельности «Роснефти».

Ранее ряд зарубежных политиков и бизнесменов покинули посты в российских компаниях после введения антироссийских санкций.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -2,60% до 2373,26 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,47% до 1239,83 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:22 мск составила 111,71 долларов за баррель (-0,29%). Российская валюта укреплялась – 60,23 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.