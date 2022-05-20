Аналитики спрогнозировали рекордный рост доходов России от продажи газа в 2022 году

В текущем году Россия может получить рекордные $100 млрд от продажи газа странам Евросоюза.

Об этом пишет газета Les Echos со ссылкой на прогноз банка Citi, передает ТАСС.

По данным кредитной организации, предполагаемый доход от продажи российского газа в 2022 году из-за резкого роста цен в два раза превысит показатель 2021-го.

Издание указывает на то, что на фоне санкций, а также громких заявлений и угроз ввести эмбарго на поставки из России, 27 стран Евросоюза каждый день перечисляют «Газпрому» $200 млн.

Уточняется, что аналитики при составлении прогноза не учитывали финансовые поступления от реализации нефти, угля и других полезных ископаемых.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий; целями Москвы являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Вскоре после начала спецоперации американские власти, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели многочисленные санкции против России.

Ранее «Эксперт» сообщал, что, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, около половины покупателей российского природного газа уже открыли необходимые для этого специальные счета в Газпромбанке. На днях о начале процедуры оплаты за газ в рублях без изменения текущих контрактов объявила итальянская энергетическая компания Eni.

На прошлой неделе стало известно, что Евросоюз намерен предложить импортерам российского газа решение, которое позволит избежать нарушения санкций и при этом удовлетворит требования России об оплате газа за рубли. По данным Bloomberg, Еврокомиссия подготовила новое руководство по платежам за российский газ, в котором указано, что компании могут открывать счета в евро или долларах в Газпромбанке, как того требуют российские власти.

На сегодняшний день существует три варианта поставок газа из России в Европу: через Украину, а также газопроводы «Ямал – Европа» и «Северный поток».