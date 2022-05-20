Авиакомпания «РусЛайн» удвоила количество рейсов между Москвой и Кировом

Крупный региональный перевозчик «РусЛайн» открыл дополнительные рейсы в Москву из Кирова и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В дополнение к двум действующим рейсам по вторникам и пятницам запускаются еще два — по средам и воскресеньям. Таким образом жители и гости Кирова получат возможность по сентябрь включительно прибывать в столицу по воздуху четыре раза в неделю», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что время в пути составит 1 час 45 минут; стоимость билетов — от 4550 рублей в одну сторону.

По словам заместителя гендиректора по коммерции авиакомпании Александра Крутова, направление Киров — Москва становится все более востребованным среди жителей Кировской области. «В связи с этим авиакомпания увидела необходимость в увеличении частоты рейсов. Это даст возможность кировчанам выбирать наиболее удобное время для поездок в столицу», — отметил Крутов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в начале июня «РусЛайн» начнет производить рейсы по маршруту Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) — Симферополь (Крым). Перелеты планируется осуществлять до 28 августа. Помимо этого, с 1 июня «РусЛайн» откроет прямые рейсы в Крым из Калуги и Тамбова, а начиная с 4 июня до Симферополя самолетом авиакомпании можно будет долететь из Курска. Эти направления планируется обслуживать до конца сентября.

Авиакомпания «РусЛайн» основана в 1997 году, она выполняет пассажирские регулярные и чартерные рейсы. «Основной целью деятельности авиакомпании является восстановление перспективной сети маршрутов по территории РФ и ближнего зарубежья путем организации подвоза пассажиров из небольших городов РФ в региональные центры на среднемагистральных самолетах», — указывается на сайте перевозчика. «РусЛайн» базируется в московском «Внуково», авиапарк состоит из самолетов Bombardier CRJ-100/200.