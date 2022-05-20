АвтоВАЗ может возглавить экс-министр транспорта и вице-губернатор Петербурга Максим Соколов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, бывший министр транспорта РФ Максим Соколов может быть назначен главой АвтоВАЗа.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в транспортной сфере.

«Да, Максим Юрьевич Соколов уходит с должности вице-губернатора города. Его могут назначить главой АвтоВАЗа», — заявил собеседник агентства.

О том, что Соколов считается одним из кандидатов на должность гендиректора автоконцерна, сообщает также ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах. Уточняется, что окончательного решения о назначении пока нет.

Источники РБК между тем сообщили, что на должность нового главы АвтоВАЗа может претендовать советник по особым поручениям первого замгендиректора «Ростеха» Владимир Аветисян, который до февраля 2021 года был первым зампредом «Роснано». В 2016–2020 годах Аветисян входил в совет директоров АвтоВАЗа.

Максим Соколов работал на посту министра транспорта с 2012 по 2018 год, в петербургском правительстве с декабря 2019 года. В администрации Санкт-Петербурга Соколов координирует комитеты по транспорту, развитию туризма, инвестициям, промышленной политике и торговле. В 2018–2020 годах был гендиректором строительной компании «Группа ЛСР».

Ранее «Эксперт» писал о том, что АвтоВАЗ с соглашения французской Renault, которая передала в госсобственность РФ 68%-процентную долю в автоконцерне и 100% акций столичного завода, сохранит весь модельный ряд французского производителя. Новый менеджмент АвтоВАЗа должен в ближайшее время представить стратегию развития компании.