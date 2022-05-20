Бизнесу облегчат ответственность

Как стало известно итогам заседания правительства, кабмин внес в Госдуму законопроект о смягчении административной ответственности предпринимателей за некоторые правонарушения. В числе предложений — минимальный штраф за нарушения при возмещении причиненного ущерба и замена штрафа предупреждением за впервые выявленное во время инспекции правонарушение.

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Как напомнил в ходе заседания глава правительства Михаил Мишустин, по инициативе президента подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые смягчают ответственность бизнеса за невыполнение требований. Например, за впервые выявленный при проверке проступок будут не штрафовать, а выносить соответствующее предупреждение.

«Сейчас российская экономика перестраивается, предприятия уже адаптируются к новым условиям — меняют поставщиков, выходят на другие рынки. И очень важно помочь им в этом, снижая административную нагрузку», — подчеркнул Михаил Мишустин.

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Он добавил также, что значительно усилится роль уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах. Законопроект закрепляет возможность их участия в рассмотрении дела в качестве защитников и устанавливает ответственность за создание препятствий в их работе. Пакет этих поправок вместе с другими мерами правительства по поддержке бизнеса позволит предпринимателям больше времени посвящать своему делу, поможет созданию новых рабочих мест и, конечно, качественных конкурентоспособных продуктов и услуг, сказал премьер.

Согласно думской электронной базе, пишет ТАСС, изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, инициативой предлагается назначать штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией применяемой нормы, в случае предотвращения нарушителем вредных последствий от своего деяния либо устранения причиненного вреда. В случае впервые выявленных правонарушений законопроект предлагает заменить штраф на предупреждение. Кроме того, штраф за административные правонарушения, которые обнаружили государственные или муниципальные проверяющие, предлагается уплачивать в половинном размере в течение двадцати дней со дня вынесения постановления по делу.

Законопроект предлагает также давать отсрочку до шести месяцев для исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, административного ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы РФ иностранца или лица без гражданства. Кроме того, для повышения роли уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ законопроект предлагает установить ответственность за воспрепятствование их законной деятельности, а также закрепить возможность их участия в производстве по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности в качестве защитника.

Как указано в пояснительной записке, проект был разработан во исполнение пункта 1.12 плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, в целях либерализации административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Реализация пересичленных положений, по мнению авторов инициативы, позволит снизить административную нагрузку на бизнес.

Смягчать — это важно

Ответ России на вал западных санкций — переход в режим мобилизационной экономики, отмечает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Переход это происходит в ситуации, когда всё общество — от рядовых сотрудников предприятий до должностных лиц контролирующих органов — должно быть в одной команде и иметь общую цель: выдержать внешний удар и сохранить экономику страны.

Сегодня все понимают: если бизнесу не дать послаблений, многие предприятия закроются, и контролировать будет уже нечего. Снижение административной нагрузки заключается не только в размере и основаниях назначения штрафов, но и в развитии уже работающего в России процесса, в который входят электронная подача документов, цифровизация коммуникаций с налоговой и органами власти, продление срока действий лицензий — всего комплекса мер, направленных на упрощение работы бизнеса.

Теперь для бизнес-штрафов предлагается ввести правила, аналогичные штрафам ГИБДД: за первый раз либо предупреждение, либо штраф со скидкой 50%, если оплатишь за 20 дней. Предоставление отсрочки по штрафам и выдворению иностранцев особенно важно для строительной и транспортной отраслей, а также ЖКХ, считает Донцов. Они дают возможность не ослаблять бизнес, вынимая важных сотрудников из рабочего процесса. Либерализация ответственности за административные нарушения — одна из компромиссных форм поддержки бизнеса государством, удобная для обеих сторон.

Стимулирование, но не лоббирование

Имеет смысл разделить законопроект на несколько составляющих, обращает внимание партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. С одной стороны, это попытка отчасти снизить административное давление на бизнес. Сюда можно отнести предложения о минимальном штрафе за нарушение при возмещении причиненного ущерба, о замене штрафа предупреждением за впервые выявленное правонарушение во время инспекции и предложение уплачивать штраф в половинном размере в течение двадцати дней со дня вынесения постановления по делу (здесь прямая аналогия с нарушениями правил дорожного движения, где тоже есть возможность уплачивать штраф в половинном размере). Это и определенное послабление административной нагрузки.

С другой стороны, продолжает юрист, здесь отчетливо прослеживается стремление простимулировать бизнес к добровольному устранению нарушений, оплате административных штрафов пусть и в меньшем размере, зато быстрее, чтобы деньги с большей вероятностью и меньшими усилиями со стороны государства попали в бюджет. Другое дело, что это будет возможно только в том случае, если у бизнеса будут свободные деньги для оплаты штрафов.

Что касается предлагаемых поправок, касающихся уполномоченных по правам предпринимателей, то в принципе это положительно для бизнеса, считает Сосновский. Надо только понимать и помнить, указывает он, что часто уполномоченными по правам предпринимателей становятся юристы, у которых есть собственные юридические фирмы, оказывающие соответствующие услуги бизнесу и гражданам за деньги. В результате должность уполномоченного по правам предпринимателей часто становится площадкой для лоббирования собственного юридического бизнеса, и тогда складывается ситуация, при которой чем больше проблем у предпринимателей, тем лучше для собственного бизнеса уполномоченного по их правам.

Интересно, добавляет Василий Сосновский, что, по сути, в законопроекте продвигается идея о том, что уполномоченный по правам предпринимателей сам по себе обладает определенным административным весом. Что должно, по задумке, хоть немного уравнивать положение проверяющих и проверяемых — особенно в глазах суда, который пока еще часто благоволит — негласно — проверяющим органам при возникновении споров с бизнесом.