Член российской переговорной группы допустил возобновление переговоров с Украиной

Леонид Слуцкий – глава фракции ЛДПР в нижней палате парламента РФ, член переговорной группы с Украиной – не исключил возобновление переговоров между делегациями Москвы и Киева. При этом он отметил, что это зависит от украинской стороны, передаёт РИА Новости.

«Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе, – подчеркнул Слуцкий. – Но я не стал бы исключать, что здравый смысл восторжествует и переговорный процесс возобновится».

По словам члена российской переговорной группы, это сегодня зависит от Киева. Также он выразил сожаление в связи с тем, что украинская сторона, соглашаясь первоначально на определённые здравые условия, потом по ходу переговоров отходила назад.

Как ранее писал «Эксперт», переговоры Москвы и Киева в настоящий момент находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По словам дипломата, «наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков». В частности, он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не видит перспективы для переговоров. Также отверг «любую возможность мирного договора с Россией» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

