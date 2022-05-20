Для крупнейшего стейблкоина настали нестабильные времена

USDT был первой в истории криптовалютой, курс которой жестко привязали к доллару. Сейчас подобные называют стейблкоинами. Ее эмитентом стала компания Tether Limited, от которой и пошло название монеты. Со временем она выпустила и другие схожие продукты с привязкой к евро (EURT), иене (JPYT), юаню (CNHT) и золоту (XAUT). Но токен USDT все так по-прежнему и называют «Tether».

Статья по теме: На криптовалютном рынке — паника

Еще 11 мая капитализация этого лидера рынка стейблкинов составляла $83,15 млрд. Но затем она стала быстро снижаться — клиенты активно обменивали криптовалюту на фиатные доллары. И к четвергу 19 мая капитализация Tether упала уже на 10,9% (на $9,05 млрд). Причиной стала паника на криптовалютном рынке, начавшаяся после краха другого стейблкоина — TerraUSD (UST).

Его курс тоже был привязан к $1. Но если в Tether декларируется, что валюта обеспечена реальными активами (кешем и ценными бумагами), то UST был алгоритмическим стейблкоином, обеспеченным криптовалютой Luna. В начале мая курс обеих монет обрушился и сейчас за TerraUSD дают порядка полутора сотых цента.

Напуганные инвесторы бросились сдавать криптовалюту. Особенно масштабно этот процесс пошел с Tether. В прошлый четверг токен даже ненадолго терял привязку к доллару и, по данным CoinMarketCap, падал до $0,9508. Сейчас его курс составляет $0,9986, но если прежде он чаще немного превышал $1, то теперь находится чуть ниже.

И пока этот «набег вкладчиков» не подает явных признаков замедления. Между тем, как и депозиты в банке, токены Tether не на 100% обеспечены кешем. И ситуация для него выглядит непросто. Согласно данным на его сайте, в кеше и депозитах у него было лишь около 5%. 6% вообще приходилось на «прочие инвестиции, включая цифровые токены». Но в основном это были вложения в различные ценные бумаги и фонды, которые теперь спешно приходится распродавать.

И здесь могут возникать проблемы, связанные с резкими падениями котировок низко ликвидных вложений. Аналитик JPMorgan Николаос Панигирцоглу, даже предположил в отчете, опубликованном в четверг, что продолжающееся крупномасштабное погашение USDT потенциально может вызвать распространение «инфекции» на традиционные финансовые рынки.

Отток клиентов подогревает и то, что ранее не раз публично выражались сомнения в качестве активов Tether. Только в феврале 2021 года она и ее дочерние компании согласились предоставлять ежеквартальные отчеты. Неудивительно, что теперь компания делает активные попытки изменить восприятие инвесторов.

В четверг Tether опубликовала последнее квартальное аудиторское заключение и заявление о том, что оно «демонстрируют силу ее резервов», свидетельствуя о сокращении инвестиций в коммерческие бумаги и увеличении доли казначейских векселей США. При этом было сообщено, что с 1 апреля 2022 года в Tether произошло дальнейшее сокращение коммерческих бумаг на 20%, что будет отражено в отчете за II второй квартал 2022 года.

«Прошедшая неделя — яркий пример силы и устойчивости Tether, — приводятся на сайте компании слова ее технического директора Паоло Ардоино. — Tether сохранил свою стабильность вопреки многочисленным ‘черным лебедям’ и крайне волатильным рыночным условиям, и даже в самые мрачные дни Tether ни разу не отклонил запрос на погашение от любого из своих проверенных клиентов».